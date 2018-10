Lazio contrata avançado Ciro Immobile ao Sevilha por 8,5 milhões de euros

A passagem pelo Sevilha não durou, e, agora, a notícia da transferência do avançado italiano Ciro Immobile está confirmada pelo jornal desportivo 'Gazzetta dello Sport'. O internacional de 26 anos, que esteve presente no Euro 2016, foi contratado pela formação romana da Lazio por uma verba de 8,5 milhões de euros, não tendo vingado nos 'nervionenses'. Immobile chegou a Sevilha no arranque de 2015/2016 mas acabou emprestado do Torino em Janeiro deste ano.

Ciro Immobile iniciou o seu percurso de formação no Sorrentino, tendo depois sido resgatado, ainda em idade de júnior, pela 'Vecchia Signora', a Juventus. Depois de passagens pelo Siena, Grosseto, Pescara, Génova e Torino, o avançado aventurou-se pela primeira vez em terras estrangeiras, ao serviço do Borussia Dortmund, na temporada 2014/2015. Seguiu-se o Sevilha em 2015/2016, e, agora, o regresso a itália, para dar novo impulso à carreira.

A oficialização da transferência deverá ocorrer nas próximas horas, como assegura o desportivo italiano. Ciro Immobile, internacional por 24 vezes, procura readquirir a forma goleadora que o catapultou para a ribalta internacional - no Pescara, na época 2011/2012, o avançado marcou 28 golos em 37 partidas e em 2013/2014, ao serviço do Torino, celebrou por 23 ocasiões num total de 34 partidas.