Higuaín a caminho da Juventus: Nápoles encaixa 94 milhões

A campeã italiana Juventus está super activa no mercado e depois da venda astronómica de Pogba, a Juve investe a módica quantia de 94 milhões de euros na contratação do avançado argentino Higuaín. O jornal A Marca avançou que o jogador já efectuou os habituais testes médicos estando para muito breve o anúncio oficial da sua saida do Nápoles. Recorde-se que o matador já passou pelo Real Madrid mas foi no emblema napolitano que se afirmou verdadeiramente como um craque goleador. Na temporada que terminou, o avançado disputou o titulo de melhor marcador europeu até ao fim sendo neste momento um dos dianteiros mais dotados do futebol mundial. A Juventus tem vindo a construir uma equipa recheada de estrelas mesmo tendo perdido algumas peças importantes no seu conjunto.