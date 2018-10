Paulo Bento despedido do Cruzeiro

É oficial: Paulo Bento já não é o treinador do Cruzeiro, anunciou a direção do clube brasileiro. O técnico português não resistiu aos maus resultados, tendo como gota de água a derrota caseira frente ao Sport (1-2). Após muitas críticas dos seus adeptos, a direção do clube de Belo Horizonte decidiu prescindir dos trabalhos do ex-selecionador nacional e da sua equipa técnica.

Paulo Bento esteve dois meses a comandar a equipa do Brasileirão, efetuando 17 jogos. Registou 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, deixando a equipa no penúltimo lugar do campeonato.