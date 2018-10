Às portas da saída: Benfica procura negociar passe de Samaris

Com as chegadas de André Horta e de Guillermo Celis e com a dominante forma de Ljubomir Fejsa, o meio-campo do Benfica fica cada vez mais curto para a inclusão do grego Andreas Samaris no lote de seleccionados de Rui Vitória, isto tendo ainda em conta que deverá chegar mais um «box-to-box» à Luz. A direcção do Benfica procura já negociar o passo do internacional de 27 anos, antevendo a sua pouca utilização na temporada 2016/2017.

A pré-temporada tem sido, aliás, o espelho da perda de influência de Samaris no plantel: o jogador, que chegou à Luz na época 2013/2014, realizou escassos minutos na fase de preparação para a nova época, isto depois de ter perdido definitivamente a titularidade na recta final de 2015/2016, para a dupla Fejsa/Renato Sanches. Com a estabilidade física e alto rendimento de Fejsa, o grego passou definitivamente para segundo plano.

Carcela e Talisca também serão transferidos

Dado o elevado ordenado, o Benfica encara a saída de Samaris como uma boa opção para aliviar a massa salarial e ao mesmo tempo libertar verbas para a contratação de outro médio. Ao médio grego deverão juntar-se Mehdi Carcela e Talisca, ambos de saída da Luz: o brasileiro deverá rumar à Premier League, enquanto o belga procura ainda mercado na Jupiler League, onde tem vários interessados (entre eles o Standard Liége).