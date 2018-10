Danilo assina hoje, Benfica fica com opção de compra de 15 milhões

O reforço do meio-campo encarnado deverá estar finalizado com a chegada de Danilo: o médio brasileiro assinará hoje contrato com as Águias, que ficam com a opção de compra do passe por uma verba a rondar os 15 milhões de euros, que será repartida maioritariamente entre Jorge Mendes e o SC Braga.