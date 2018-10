Benfica arrecada 2 milhões com venda de Pelé ao Wolverhampton

Assinou a custo zero pelo Benfica na temporada passada mas nunca foi opção para integrar o plantel: o médio Pelé está, agora, a caminho de Inglaterra, para reforçar o Wolverhampton, recém-comprado pelos chineses da Fosun. A transferência do jogador de 24 anos cifrar-se-á nos 2 milhões de euros, e não deverá ser o único negócio entre Águias e os Wolves. Anderson Talisca e Hélder Costa também deverão reforçar o clube que milita no Championship inglês.

Talisca e Hélder Costa deverão juntar-se a Pelé

Pelé, que mostrou o seu valor em clubes como o Belenenses e Paços de Ferreira e não é estranho a aventuras no estrangeiro (o jogador actuou nos júniores do AC Milan e viveu uma curta experiência na formação ucraniana do Arsenal de Kiev), deverá ter a companhia de Talisca, cuja transferência está a ser ultimada por pelo intermediário Jorge Mendes e deverá atingir os 25 milhões de euros. Hélder Costa também poderá integrar o negócio, a título de empréstimo.

A boa relação entre a Fosun e o agente Jorge Mendes está na base da operação mais robusta, a transferência do brasileiro Talisca, que poderá encher os cofres da Luz; o médio ofensivo não entra nas contas de Rui Vitória e a direcção encarnada deseja encaixar uma verba assinalável com a venda do seu passe. Para que a transacção se concretize, falta apenas a decisão sobre a atribuição de uma licença de trabalho ao brasileiro de 22 anos.