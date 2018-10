Oficial: Bakic reforça o Braga a troco de 1 milhão

A novela em torno do médio montenegrino chegou finalmente ao fim. O jogador foi associado a Sporting e Benfica, mas foi o Braga a garantir o tão desejado reforço para o miolo arsenalista. O jovem atleta deu nas vistas na temporada passada ao serviço do Belenenses e despertou a cobiça do emblema dos guerreiros do minho. Terminado o empréstimo, o jogador regressou à Fiorentina de Paulo Sousa, mas o SC Braga preparou uma marcação cerrada ao conjunto italiano.

Depois de alguma intermitência, os arsenalistas oficializaram Bakic, que irá vestir a camisola dos minhotos até Junho de 2021, com o negócio a render cerca de 1 milhão de euros à Fiorentina. Aos 22 anos, Bakic será previsivelmente titular no centro do terreno minhoto, podendo assim José Peseiro colmatar a saída de Luiz Carlos do clube bracarense.