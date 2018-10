Marcelo Meli com Alvalade no horizonte: Sporting perto de garantir o argentino

O Jornal argentino Olé avançou esta quinta-feira que o jovem Marcelo Meli será jogador do Sporting Clube de Portugal. Segundo o jornal, o emblema de Alvalade e o Boca Juniores já chegaram a um acordo, faltando ainda um entendimento entre o jogador e os leões no que diz respeito a detalhes salariais. O atleta tem bastante potencial, tendo uma aptidão interessante para transportar o esférico com critério, devendo custar cerca de 3 milhões de euros aos cofres verde e brancos.

Aos 24 anos, Meli encontra-se na plenitude dos seus recursos para dar o salto para o futebol europeu e promete evoluir muito tacticamente sob o comando do estratega Jorge Jesus. O médio argentino deverá discutir um lugar no miolo sportinguista com Adrien, pelo que Aquilani poderá estar de saída da capital portuguesa, podendo rumar novamente ao campeonato italiano.