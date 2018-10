FC Porto: Danilo já treina, Josué, Hernâni e Quintero de saída

Os dragões voltaram ao trabalho, depois do estágio positivo na Alemanha. No treino orientado por Nuno Espírito Santo no Olival, a grande novidade foi a presença do campeão europeu Danilo. O médio luso é o jogador que faltava ao técnico portista para agora poder desenvolver uma maior consolidação no processo defensivo azul e branco. O foco na actualidade portista esteve também nas ausências do trio Josué, Quintero e Hernâni, 3 jogadores que estão fora das contas do treinador invicto. No caso de Quintero, já se aguardava que não fizesse parte do plantel sendo no mínimo estranho que a SAD azul e branca tenha investido tanto num jogador que nunca passou de uma mera promessa por surgir. Em relação a Josué e Hernãni o cenário é diferente, uma vez que tanto um como o outro têm qualidade mas não encaixaram na estratégia do novo técnico portista. Relevo ainda para Octávio que ao contrário do trio acima falado, tem vindo a fazer as delicias de Espirito Santo. O brasileiro esteve cedido ao Vitória SC e neste regresso ao Dragão tem justificado a aposta nas alas azuis, onde tem deslumbrado com uma técnica e uma velocidade incríveis.