Oficial: Gameiro vai vestir a camisola do Atlético de Madrid

As negociações entre o Sevilha e o Atlético já duravam há semanas, mas na manhã deste Sábado um comunicado oficial garante que Kevin Gameiro será jogador dos colchoneros. O avançado luso-francês foi uma das principais estrelas nas gloriosas caminhadas do Sevilha na Liga Europa, e chega ao Atlético com o intuito de se afirmar numa equipa que luta pela conquista do título espanhol.

Os valores da transferência são ainda desconhecidos, mas deverá rondar os 40 milhões de euros. O artilheiro encaixa bem na estratégia do Atlético, tratando-se de um avançado raro nos dias de hoje, por ser um jogador incrivelmente inteligente na forma como ocupa os espaços em busca da finalização.