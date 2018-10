Benfica : O destaque da pré temporada

Depois da saída de Renato Sanches para o Bayern de Munique, Rui Vitória e Luís Filipe Vieira parecem já ter encontrado substituto. André Horta tem feito as delícias dos homens que comandam os encarnados e tem a garra que Renato deixou em aberto. Hoje no VAVEL Portugal fazemos-lhe a análise.

Bom filho...

Parece mentira, mas o miúdo que anda a ter todos os holofotes apontados para ele só tem 19 anos, sendo que seis foram de águia ao peito nas escolas do clube onde agora se assume como um dos favoritos à titularidade indiscutível.

Dos sub 11, aos sub 17, das escolinhas do Seixal, o homem que todos agora admiram viu a sua vida mudar, quando foi transferido para o Vitória de Setúbal e por lá ficou até agora.

Adorado pelos setubalenses, André Horta vestiu a camisola e foram mais de 50 os jogos com a camisola do Vitória ao peito, no que aos golos diz respeito, apenas se registam 3, mas tudo isto não passam... de números.

E por falar em números, André Horta assinou contrato até 30 de junho de 2021. Cinco temporadas que marcam de facto um regresso a casa do bom filho que o clube viu nascer.

E agora ?

Agora é tempo de o ver jogar. Horta tem dado nas vistas na pré-temporada no apoio e na velocidade que traz à equipa. Tem sido imprescíndivel e apesar de só ter 19 anos, os olheiros encarnados têm a certeza que fizeram um bom trabalho desde 2005 (ano em que o médio chegou às escolas do Seixal).

É verdade que ainda tem muito para crescer, mas a visão de jogo que já tem, acaba por ser muito importante.... Renato saiu, para o lugar dele chegou Horta e agora é tempo de tentar, uma vez mais, revalidar o titulo, e para isso, Rui Vitória sabe que pode contar com o novo menino de ouro do Benfica.