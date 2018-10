Sporting: O destaque da pré temporada

Muitos são aqueles que dizem que os leões estão a desiludir na pré temporada, os resultados falam por si, mas a verdade é que nem tudo é mau.

No meio da nuvem negra que o Sporting tem atravessado ao longo de todos os jogos de preparação, Jorge Jesus tem conseguido perceber se as compras no mercado de verão têm valido ou não a pena e a verdade é que uma delas já começou a dar um ar da sua graça. Falamos de Alan Ruiz.

Uma boa aposta

Alan Ruiz nada tem a ver com o seu companheiro de equipa Bryan. A única coisa que têm em comum é o apelido e o facto de fazerem parte da equipa que vai lutar pelo Campeonato Português. De resto, só a visão de jogo e a capacidade táctica é que é partilhada pelos dois homens do plantel de Alvalade.

Ruiz chegou ao Sporting há 2 meses e os 5,2 milhões de euros que a SAD de Bruno de Carvalho pagou pelo passe do argentino já parecem estar a valer a pena.

Alan é um jogador ambivalente e pode jogar tanto a meio-campo como na frente e depois da saída de Teo Gutierrez por empréstimo, Jorge Jesus tem aqui mais uma opção para a frente de ataque.

No que ao meio-campo diz respeito, parece ser mais complicado tirar lugar ao trio Campeão Europeu, mas a verdade é que no caso de lesão a qualidade está garantida. Resta apenas ver jogar e ver o que a temporada pode trazer quer a Alan Ruiz.... Quer ao Sporting, porque é certo que ambos anseiam por titulos.



O atravessar do Atlântico

O argentino tem 22 anos e foi formado no Gimnasia. Entretanto já vestiu a camisola do San Lorenzo, dos brasileiros do Grémio e do Colon (clube onde o Sporting o comprou).

Chega a Alvalade pronto para brilhar, face ao que se está a ver até agora, o argentino pode muito ver a ser um dos novos favoritos dos adeptos, mas, claro está, tem de o merecer primeiro.