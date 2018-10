Leão violinista afina Alvalade: Sporting vence Wolfsburgo por 2-1

O Estádio de Alvalade foi o palco do emblemático duelo de homenagem aos chamados 5 violinos. O ambiente verde e branco esteve ao rubro e ao sétimo jogo de pré-temporada os leões somaram a 2ª vitória. O 11 inicial de Jorge Jesus foi uma réplica da equipa base da temporada transata, com foco para a inclusão dos campeões da Europa Rui Patrício, William, Adrien e João Mário. O futebol leonino fluiu de uma forma naturalmente mais dinâmica e a supremacia na primeira parte deixou o Wolfsburgo remetido para o seu último reduto. Os pupilos de Jesus apresentaram os automatismos da época anterior e foi sem surpresa que Slimani inaugurou o marcador, dando sequência a uma jogada fantástica de Adrien e Bruno César.

O Sporting cresceu com o golo e Adrien aumentou a parada para 2-0 na conversão de uma grande penalidade ao minuto 34. A segunda parte ficou marcada pelas habituais substituições de pré-época. O Wolfsburgo acabou por se superar ao Sporting e Donkor reduziu o score, fixando o resultado final em 2-1. No final do duelo, Jorge Jesus afirmou que dificilmente poderá contar com os 11 jogadores que iniciaram a partida, mas reafirmou que a equipa tem vindo a subir o seu rendimento jogo após jogo com o intuito de chegar à alta competição com um conjunto forte e organizado em todos os sectores.