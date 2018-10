Oficial: Miguel Veloso certo no Génova

O centro campista lusitano Miguel Veloso terminou recentemente o seu vínculo com o Dínamo Kiev, tendo assinado com o emblema italiano do Génova a custo zero. O jogador formado em Alvalade esteve pertíssimo de rumar ao Mónaco de Leonardo Jardim, mas o negócio abortou inexplicavelmente. Desde então o médio tem vindo a treinar com o plantel do Génova com o intuito de manter a melhor condição física.

O clube italiano oficializou este Domingo a contratação do jogador, regressando assim Miguel a um clube que já representou entre 2010 e 2012. Aos 30 anos, o trinco encaixa plenamente no estilo de jogo da Serie A italiana, depois de ter evoluído imenso com a camisola do Dínamo Kiev. A visão de jogo e a inteligência táctica de Miguel Veloso será uma mais valia para o Génova, e quem sabe se este regresso a uma liga forte não faz com que as portas da Selecção das quinas se voltem a abrir para o experiente atleta.