Especial Supertaça: O momento do Benfica

Não tem sido a pré-época desejada, mas não se pode classificar como negativa: em 6 jogos o Benfica venceu apenas 2, frente ao Derby County e Wolfsburg, tendo empatado um (Vitória de Setúbal) e perdido três (Sheffield, Torino e Olympique Lyon). Ainda assim, e com os números não muito favoráveis, o Benfica já habitou os aficcionados do futebol a pré-épocas medianas, aproveitando mais para rodar e testar jogadores.

Perante este cenário, podemos considerar o momento do Benfica positivo, sobretudo a nível mental: vem motivado da conquista do Tri-Campeonato, e sem dúvida que procurará ampliar este feito. Essa tarefa começa já com a conquista da Supertaça, que será disputada perante um adversário respeitável e que tem vindo a demonstrar as suas qualidades, cada vez mais.

Com algumas aquisições recentes no plantel, e tendo testado novos jogadores, o técnico Rui Vitória já está mais familiarizado com a equipa que comanda, tendo estabelecido rotinas e processos de jogo. O Benfica é uma equipa forte e coesa, que tem tudo para conquistar este título que inaugura a época. Resta jogar e ser eficaz, mas uma coisa é certa: será, com toda a certeza, uma grande partida.