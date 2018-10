De Milão para a Invicta: Alex está prestes a reforçar defesa do FC Porto

O defesa central brasileiro Alex está de malas aviadas para a cidade Invicta, expirado o contrato que o ligava ao AC Milan, clube que representou nas duas últimas épocas. O jogador de 34 anos será o esteio de experiência para o sector defensivo de Nuno Espírito Santo, que não contará com Martins Indi nem com o jovem Diego Reyes. As negociações estão numa fase adiantada, faltando agora acertar a comissão a pagar pelo FC Porto ao representante do internacional «canarinho».

Alex está assim perto de ser a segunda contratação de nacionalidade brasileira para o lote defensivo nesta temporada. Depois de Felipe, o FC Porto aposta novamente num central do Brasil, mas que, ao contrário do ex-Corinthians, tem um historial largo no futebol europeu: Alex conta com 17 internacionalizações e actua na Europa desde 2004/2005. Saiu do Santos para representar o PSV, depois o Chelsea, o PSG e, por fim, o AC Milan.

No recheado currículo, o defesa conta com uma Liga dos Campeões (ao serviço do Chelsea) e uma Copa América como troféus de destaque, aos quais se juntam o triunfo numa Premier League, uma FA Cup, duas Ligas francesas, três Eredivisie e dois campeonatos brasileiros.