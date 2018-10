Mónaco de Jardim deixa Fenerbahce de Pereira fora da 'Champions'

Depois de ser derrotado em Istambul, o AS Monaco virou ontem a eliminatória de acesso ao 'play-off' da UEFA Liga dos Campeões ao bater a formação de Vítor Pereira por 3-1. No reduto monegasco, a equipa de Leonardo Jardim contrariou a desvantagem trazida da primeira mão (2-1) e bateu o Fenerbahce com um tento de Falcao e um bis de Valère Germain. Emenike marcou o tento da formação turca.

Trazendo na bagagem uma derrota forasteira, o AS Monaco necessitava de entrar com pujança para contornar a vantagem turca; e, logo aos 3 minutos, essa entrada ganhou vida com o tento inaugural do francês Germain. No duelo de treinadores portugueses, foi Leonardo Jardim a bisar nos festejos aos 18 minutos, quando o colombiano Falcao aumentou a vantagem. O nigeriano Emenike reduziu para 2-1 aos 53 minutos, empatando a contenda.

Mas a formação turca não navegou o ímpeto do golo forasteiro, deixando-se novamente bater pelo ataque monegasco, que teve em Falcao grande parte da sua espontaneidade. Aos 65 minutos, o Monaco voltou a celebrar, passando novamente para a liderança da eliminatória. O avançado Valère Germain bisou na partida e definiu o resultado final, que colocaria a turma de Jardim no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões.