Eduardo fora da rota do leão: Beto muito perto de Alvalade

O Sporting CP está no mercado por um guarda-redes que possa fazer sombra a Rui Patricio, pelo que Beto deverá ser esse jogador. As negociações com o luso Eduardo falharam e os leões partiram de imediato para a contratação de Beto. O guarda-redes lusitano tem 34 anos e terminou recentemente o seu vínculo com o Sevilha, pelo que poderá rumar a Alvalade a custo zero. O jogador foi curiosamente formado no clube leonino estando agora muito perto de regressar à casa de partida mais de uma década depois.