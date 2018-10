Portugal estreia-se a vencer nos Jogos Olímpicos. Portugal Olímpico vence Argentina: Paciência rumo às medalhas

A Selecção Olímpica de futebol lusa venceu a Argentina por 2-0 na partida de estreia da equipa das quinas nas Olimpíadas do Brasil. Os heróis do mar foram Gonçalo Paciência e Pité numa partida que permite aos lusos sonhar com as medalhas.