Play-off da Champions: Porto defronta a poderosa Roma

A sorte não esteve do lado do FC Porto. Os dragões terão de ultrapassar a Roma, caso queiram acompanhar o Benfica e o Sporting até à fase de grupos da UEFA Champions League. O sorteio do Play-Off não foi o mais favorável, mas o Porto tem todas as possibilidades de travar o poderio italiano. A primeira mão jogar-se-á a 17 de Agosto no Dragão, sendo que tudo se irá decidir no mítico Estádio romano uma semana depois (23 de Agosto). Relevo ainda neste sorteio para o Mónaco de Leonardo Jardim, que terá pela frente a perigosa equipa do Villarreal.