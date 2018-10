Oficial: Beto já é leão, Teo a caminho da Argentina

A notícia avançada pela VAVEL Portugal é agora oficial: Beto é o mais recente reforço para a baliza do Sporting CP. O guardião de 34 anos chega a Alvalade a custo zero para fazer sombra ao titular Rui Patrício, sendo interessante para Jorge Jesus poder contar com 2 guardiões de Selecção portuguesa.

O colombiano Teo está de partida de Portugal, rumando ao emblema argentino do Rosário Central a título de empréstimo por uma temporada. O jogador nunca esteve verdadeiramente dentro do projecto leonino, mas mesmo assim deixa o Sporting depois de ter feito 15 tentos de leão ao peito.