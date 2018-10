Supertaça 2016: Rafa, Boly e Vukcevic nos eleitos do Braga

A confirmação oficial chegou este sábado e, tal como esperado, José Peseiro convocou Boly, Rafa e Vukcevic para enfrentar o Benfica para o primeiro grande duelo da nova temporada. Os 3 jogadores têm sido associados aos 3 grandes do futebol lusitano, sendo que Rafa tem vindo a protagonizar uma das novelas de mercado mais polémicas deste defeso. O extremo tem sido apontado a Porto e Benfica, mas para discutir o primeiro troféu da época, Rafa continuará a vestir a camisola bracarense.

Na lista de Peseiro, relevo para a ausência do central Ricardo Ferreira e para a chamada do reforço Bakic, que pode até integrar o miolo minhoto no 11 inicial. Na baliza arsenalista, Marafona deverá ser o escolhido, tendo em conta que Matheus perdeu a titularidade na fase final da temporada transata. A defesa minhota será provavelmente Baiano, André Pinto, Boly e Djavan, um quarteto que tem rotinas de jogo e que numa final poderá fazer a diferença perante oponentes da qualidade de Jonas e Mitroglou.

No miolo, Bakic e Mauro deverão disputar o lugar no 11, sendo que Vukcevic terá, ao que tudo indica, lugar garantido. Na frente verificar-se-á a principal mudança táctica de Peseiro em relação a Paulo Fonseca, com destaque para a presença de um 10 ou um falso avançado no apoio ao ponta de lança que será possivelmente o veloz Hassan. Nas alas, Rafa dispensa qualquer tipo de apresentações, sendo que na ala direita Pedro Santos e o reforço Ricardo Horta deverão lutar por um lugar.