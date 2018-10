Benfica ergue o primeiro troféu da temporada depois de vencer 3-0

Da nossa parte, é tudo. Fiquem com a festa encarnada, voltamos aos directos na próxima sexta feira para acompanhar a primeira jornada do campeonato com o Rio Ave x FC Porto.

Destaque para Cervi e para Pizzi do lado encarnado e para Pedro Santos e Rafa do lado bracarense.

Ainda assim, grande jogo esta noite no Municipal de Aveiro.

A equipa de Peseiro ainda tentou, mas as falhas na finalização pagaram-se com 3 remates certeiros dos encarnados à baliza de Marafona.

Os erros pagam-se caro. Muito caro neste caso. O Benfica é o vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 2016/2017!

FINAL DO JOGO

PIZZI! Grande jogada de Salvio a passar para Jimenez que tenta o chapéu, não foi capaz, Marafona não consegue defender e a bola sobra para Pizzi que, de chapéu fecha o marcador.

92'. GOLOOOOOOOOO DO BENFICA!

Continua a confusão nas bancadas.

4 minutos de compensação.

28.796 espectadores

90'. O pontapé de Grimaldo sai por cima.

89'. Livre a favor do Benfica, pode ser perigoso.

88'. Substituição: Sai Pedro Santos, entra Djavan .

87'. Remate de Hassan do meio da rua... A bola sai por cima.

86'. Substituição: Sai Cervi entra Salvio.

Salvio pronto para entrar.

83'. Remate em arco de Mauro.... para fora.

81'. Passe de Rafa para Vukcevic, mas o remate a sair ao lado.

78'. Substituição: Sai Jonas entra Samaris.

PUM, PUM! JOOOONAS! Passe perfeito de Pizzi foi meio-golo e de frente para Marafona, o goleador, o matador do Benfica, faz o 2-0. O Benfica faz valer as oportunidades e apesar da injustiça do resultado, o marcador fala por si.

75'. GOLOOOO DO BENFICA !

73'. O Braga está a falhar na finalização, mas o Benfica está muito desorganizado.

Samaris para entrar

72'. Remate froucho de Wilson Eduardo, ficou a pedir a bola Hassan.

69'. OH RAFAAAAAA! Grande jogada de contra-ataque em velocidade de Rafa, Júlio César escorrega e Rafa atira ao lado! Que jogada desperdiçada!

68'. Substituição: Sai Stojilikovic entra Hassan.

67'. Substituição: Sai Mitroglou entra Jimenez.

66'. JÚLIO CÉSAR! Grande recepção de Rafa e uma entrada na área muito perigosa, sai Júlio César e segura o resultado.

65'. Substituição: Sai Pedro Tiba entra Wilson Eduardo.

64'. Melhor o Benfica agora.

Carrillo segue para o aquecimento.

62'. Grande lance de Baiano, estava endiabrado! Valeu o corte de Lindelof.

60'. Remate forte de Grimaldo, agarra Marafona.

56'. Grande lance entre Cervi e Jonas, mas muito bem André Pinto a negar a chegada da bola ao brasileiro.

O jogo está mais equilibrado neste segundo tempo.

54'. Livre para o Braga com Pedro Santos a bater, corta Mitroglou.

53'. Amarelo para Grimaldo.

51'. Mauro cruza para Tiba, mas o extremo bracarense chega com atraso e segura Júlio César.

Samaris, Jimenez e Salvio a aquecer.

47'. Stojilikovic bate a bola com o Braço, depois do canto de Pedro Santos, mas o lance passa impune.

46'. Grande contra-ataque de Rafa! Luisão faz o corte perfeito no último segundo.

SEGUNDA PARTE

Fique connosco !

Foi valendo Júlio César a negar o empate e a sorte a brilhar para o lado encarnado, para o Benfica sair a vencer desta primeira parte. Veremos como corre o segundo tempo.

1-0 AO INTERVALO. Vence o Benfica. Estiveram muito bem os encarnados nos primeiros 20' minutos de jogo e com o golo de Cervi acabaram por se adiantar no marcador, mas a verdade é que a partir do momento em que os laterais arsenalistas se adiantaram no terreno e a equipa bracarense subiu, o Benfica começou a ter muitas dificuldades na construção de jogo e na organização defensiva.

INTERVALO

46'. Tiro de Goiano, defende Júlio César!

45'. Muito perto o Braga do empate, mas valeu uma vez mais a antenção de Júlio César.

39'. O Benfica não ataca a baliza de Marafona desde os 21'.

37'. POR POUCO! Cruzamento de Pedro Santos, era para Rafa, mas o Campeão Europeu falhou o pontapé! Podia ser o empate.

36'. Pedro Santos bate o livre, Boly cabeceia, mas agarra sem problemas Júlio César.

34'. Grande jogada de contra-ataque do Braga com Pedro Tiba e com Rafa, mas este último dá um toque a mais na bola e acaba por ser pontapé de baliza para o Benfica, mas estão muito melhores os arsenalistas.

31'. Amarelo para Semedo por falta de conduta desportiva.

30'. O Braga começa a correr melhor que o Benfica, neste caso, atrás do prejuízo.

29'. JÚLIO CÉSAR OUTRA VEZ! E outra vez Pedro Santos!

26'. O Braga começou a acordar...

22'. JÚLIO CÉSAR! O guarda-redes do Benfica segura a vitória. Goiano fez o cruzamento em profundidade para Pedro Santos que obriga o guarda-redes encarnado a esticar-se para dizer que não ao empate.

21'. Remate de Horta, para fora.

18'. Mais uma oportunidade e mais uma bola a passar muito perto da baliza de Marafona. Desta vez foi Cervi a atirar por cima.

17'. Tiro de André Horta! Por cima da baliza de Marafona.

16'. Muito forte o Benfica no Ataque até agora, muita desconcentração do Braga no que diz respeito ao sector defensivo.

15'. Logo a seguir foi a vez de Semedo atirar a bola que acabou por bater no poste com estrondo!

15'. OH BAIANO! Cervi está ligado à ficha! Faz o cruzamento para Jonas, mas André Pinto evitou a chegada do brasileiro.

13'. Grande jogada entre Cervi, Jonas e Grimaldo, mas, felizmente para Peseiro, Marafona chegou primeiro.

Confusões nas bancadas dos adeptos de Sporting de Braga obrigaram a intervenção policial.

Que estreia! Cervi aproveita uma abertura na defesa bracarense e sozinho segue com a bola e remata de pé direito certeiro para o 1-0!

10'. GOLOOOO DO BENFICA!

9'. Lance mau por parte dos bracarenses....

8'. Falta de Grimaldo sobre Pedro Santos dá livre para o Braga. Pode ser perigoso.

6'. Amarelo para Goiano por falta sobre Semedo.

5'. Jogo muiuito intenso nestes primeiros minutos, com o Benfica ligeiramente por cima.

2'. Falta de Baiano sobre Cervi, ficou avisado o jogador bracarense.

1'. Ficou evidente desde já que o Braga não veio até Aveiro para jogar à defesa.

INICIO DO JOGO !

20:42. As equipas sobem agora ao relvado!

20:37. Tudo pronto para o inicio da partida!

20:25. Benitez e Celis do Benfica, Sasso, Ricardo Horta e Martinez dp Braga são os homens que vão ver o jogo da bancada.

20:22. Banco do Braga: Matheus, Djavan, Rosic, Bakic, Alan, Wilson Eduardo e Hassan.

20:20. Banco do Benfica: Paulo Lopes, Lisandro, Samaris, Carrillo, Salvio, Gonçalo Guedes e Raúl Jimenez.

20:19. Aquece o Benfica.

20:10. Também os jogadores do SC Braga já estão a aquecer.

20:07. Onze do Benfica : Júlio César; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e Grimaldo; Fejsa, André Horta, Pizzi e Cervi; Jonas e Mitroglou.

20:01. Os guarda-redes já entraram para o aquecimento.

19:51. Falta apenas conhecer o onze do Benfica.

19:49. Onze do Braga: Marafona; Baiano, Boly, André Pinto, Goiano; Mauro e Vukcevic; Tiba, Pedro Santos e Rafa; Stojilikovic.

19:20. As duas equipas já estão a caminho do Municipal de Aveiro.

18:00. A arbitragem esta noite no Benfica x Braga estará a cargo do lisboeta João Capela.

João Capela será o juiz esta noite | Foto: Record

17:50. Já Peseiro, sabe que o Benfica é favorito, mas diz que só um Braga convicto de que consegue vencer, pode levar a Taça para casa "Isso não nos aterroriza, alimenta-nos e motiva-nos para concretizar um desejo e um objetivo da época. O Sp. Braga tem valor, humildade e capacidade de perceber o recurso que o Benfica tem, mas isso não nos intimida nem coloca em plano de inferioridade. Vamos jogar olhos nos olhos. Ambicionamos vencer, sabendo que é difícil. É preciso estar mesmo a top para vencer o Benfica e levar a Supertaça para Braga".

Peseiro acredita que a equipa bracarense pode surpreender.

17:45. Se vencer esta noite, Rui Vitória pode igualar Jorge Jesus o que diz respeito ao fazer o pleno no que a troféus ganhos pelo clube encarnado diz respeito, mas a verdade é que isso não parece preocupar o técnico "será especial porque é o Benfica que está a jogar. E quando o Benfica disputa uma final, tem sempre um carácter de grande importância. Nesse sentido, tudo ultrapassa qualquer questão particular. Importa é que o Benfica ganhe mais um troféu. Esse é que é objetivo. O resto é tudo acessório. Para mim, só me importa somar mais um título. Agora, também vos digo que o sucesso é uma coisa muito agradável e obriga-nos a mais sucesso. E queremos trabalhar muito para o conseguir. "

Rui Vitória diz que o importante é garantir mais um troféu | Foto: Jornal Record

17:30. No que diz respeito à antevisão do encontro Benfica x Sporting Braga, os dois técnicos acabaram por ser consensuais. O Benfica é favorito, mas isso só por si, não vale a vitória.

17:00. Ainda sobre as estatísticas é importante salientar que o Benfica venceu os quatro últimos jogos realizados frente aos bracarenses.

16:55. Este será o sexto confronto entre Peseiro e Vitória e a grande vantagem está do lado de José Peseiro. Em cinco jogos venceu três, enquanto que o técnico encarnado só venceu apenas um, pelo meio, ainda se contabiliza um empate.

16:45. O SC Braga procura ser o sexto vencedor diferente da competição, o Benfica já venceu a prova por cinco vezes.

16:30. Ainda assim, esta será a terceira vez consecutiva que os encarnados disputarão a Supertaça, enquanto que o Braga regressa a esta final 18 anos depois.

16:20. O ano passado, o Benfica também esteve presente na Supertaça, mas acabou por sair derrotado frente ao Sporting por 1-0. Este ano, os tri-Campeões Nacionais querem fazer o que não conseguiram na temporada passada, mas o Braga não vai facilitar a tarefa.

O ano passado o Benfica deixou escapar a Supertaça depois da derrota por 1-0 frente ao Sporting | Foto: MaisFutebol

16:15. Ganhe quem ganhar esta noite vai-se fazer história. Apesar dos 136 encontros anteriores nenhum deles foi para a Supertaça.

16:00. Os dois emblemas já se encontraram por 136 vezes. A vantagem é do Benfica: 88 vitórias das águias, contra apenas 18 triunfos dos bracarenses, no entanto são 30 os empates contabilizados.

15:45. Benfica e Sporting de Braga dão esta noite o primeiro pontapé na temporada 2016/2017. O Campeonato Nacional arranca na próxima semana.

15:30. Para o horário do jogo Benfica x Braga estão previstos 22º de temperatura. O calor pode não ajudar os intervenientes, mas é certo que todos querem levar a Taça para as respectivas cidades.

15:15. O jogo desta noite vai ser realizado no Estádio Municipal de Aveiro que tem capacidade para mais de 30 mil espectadores.

Espera-se Casa Cheia em Aveiro esta noite | Foto: Estadios.wordpress.pt

15:00. Muito boa tarde a todos os leitores do VAVEL Portugal e sejam muito bem-vindos ao primeiro acompanhamento ao minuto da partida que dá inicio à nova temporada 2016/2017. Benfica e Braga encontram-se em directo às 20:45 horas para disputar a Supertaça Cândido de Oliveira e nós vamos ficar por aqui para acompanhar tudo. Fique connosco!