Manchester United conquista Supertaça ao Leicester: Ibrahimovic decide ao cair do pano.

O primeiro troféu da nova época em Inglaterra sorriu ao Manchester United de José Mourinho. Os red devils triunfaram diante o campeão Leicester por duas bolas a uma e com este titulo, o técnico luso começa a temporada em grande depois de uma semana em que esteve envolvido em inúmeras polémicas fora das 4 linhas. O United começou melhor e decidido a vencer perante um Leicester muito forte a defender. Os pupilos de Mourinho chegaram à vantagem ao minuto 32 por intermédio de Lingard colocando o United em vantagem ainda na primeira etapa. O Leicester reagiu bem ao tento sofrido e encostou o Manchester às cordas. Os campeões ingleses restabeleceram justamente a igualdade ao minuto 52 com o matador Vardy a fazer o gosto ao pé já no segundo tempo. À imagem das equipas de Mourinho, o Manchester reagiu de imediato criando várias oportunidades para marcar. Ao minuto 83 Valência fintou a defesa do Leicester cruzando depois para a cabeça genial do novo herói dos red devils Ibrahimovic. O sueco concretizou de forma sublime oferecendo assim o primeiro troféu da temporada ao novo Manchester United de José Mourinho.