Portugal Olímpico vence Honduras: nova dose de Paciência garante apuramento

Depois de vencer a Argentina, a equipa lusa de futebol garantiu a próxima fase do torneio Olímpico, ao vencer as Honduras por duas bolas a uma. A nação lusitana entrou mal no jogo e as Honduras precisaram apenas de 30 segundos para inaugurar o marcador, valendo o remate certeiro de Elis. Os lusos demoraram a entrar no encontro, mas ao quarto de horas deram sinais de crescimento tecnico-táctico.

De bola parada, a equipa das quinas viria a igualar o jogo, com relevo para uma subida fulminante do central Tobias Figueiredo que, de cabeça, não vacilou. A Selecção de todos nós aumentou o ritmo de jogo e ao minuto 36 Gonçalo Paciência voltou a fazer estragos, concretizando um tento pragmático e pleno de intenção.

A segunda parte foi equilibrada, com foco para a ineficácia das duas equipas nas abordagens aos lances de golo. Os portugueses já estão nos quartos de final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, passando como primeiros do grupo, e o sonho com as medalhas está cada vez mais real.