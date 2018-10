A história do desporto luso conheceu mais um episódio épico na noite desta segunda-feira. A atleta lusa, Telma Monteiro conquistou a medalha de bronze na modalidade de Judo. A judoca lusitana falhou o acesso à final ao ter perdido frente a uma atleta da Mongólia. No entanto, Telma prestigiou Portugal com a primeira medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo também a sua primeira medalha olímpica de sempre.