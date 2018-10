Oficial: André Martins no Olympiakos até 2019

O médio formado em Alvalade, que está no Brasil a representar Portugal nos Jogos Olímpicos, é o mais recente reforço do Olympiakos. O jogador organizador de jogo, é dotado de uma técnica interessante tratando-se de uma aquisição notável a custo zero para o campeão grego.

O atleta luso terminou recentemente o seu contrato com o Sporting sendo livre para se vincular a qualquer clube. André Martins terá assim a sua primeira aventura no estrangeiro assinando um contrato de 3 épocas com os gregos. O jogador terá finalmente oportunidade para jogar mais uma vez que no seu último ano em Alvalade, raramente foi opção para Jorge Jesus.