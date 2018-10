FC Porto reforça-se: Depoitre apresentado, Boly em fase adiantada

O FC Porto encontra-se a desenhar o plantel para a temporada 2016/2017 e hoje, a cidade Invicta viu chegar um novo reforço: o belga Laurent Depoitre assinou um vínculo laboral válido por quatro temporadas, deixando o Gent a custo zero. Naquela que será a primeira aventura profissional fora do seu país natal, Depoitre, de 27 anos, terá pela frente o desafio de lutar com André Silva pela titularidade no onze de Nuno Espírito Santo.

Depoitre chega, Aboubakar sai: ataque ganha forma na Invicta

O imponente atleta (1,91 metros e 91 quilos de peso) foi hoje apresentado pelo clube, tendo sido um pedido expresso do novo treinador portista, que vê no jogador potencial para oferecer soluções de ataque diferentes daquelas proporcionadas por André Silva. Ideal para fomentar um jogo directo baseado na luta aérea, a presença de Laurent Depoitre no plantel acelera a saída do camaronês Vincent Aboubakar, que não entra nas escolhas do técnico.

«O FC Porto é um clube mítico, que tem uma grande história e adeptos fantásticos. Sinto que este é um grande desafio para mim», declarou o ponta-de-lança belga durante a cerimónia da sua apresentação. O atleta vem de uma época na qual marcou 16 tentos em 47 partidas disputadas, mas, ao que tudo indica, deverá iniciar a temporada 2016/2017 na condição de suplente, dada a forma excelente apresentada pelo jovem André Silva.

Willy Boly está prestes a reforçar o FC Porto

Se Depoitre já chegou à Invicta, Willy Boly poderá estar em vias de chegar: o defesa central francês - que ainda no passado Domingo actuou na Supertaça Cândido de Oliveira - é pretendido pelo Porto para reforçar a linha defensiva azul-e-branca e as negociações com o SC Braga com vista à transferência estão em fase adiantada. O defesa de 24 anos chegou aos 'Guerreiros do Minho' em 2014/2015 e deverá agora render 6 milhões de euros aos cofres bracarenses.