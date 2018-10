'Pogback' por 105 milhões: médio francês volta ao United em negócio astronómico

Terminou ontem a grande novela do Verão, com o anúncio oficial da transferência do centrocampista francês Paul Pogba para o Manchester United. O negócio envolve uma verba astronómica de 105 milhões de euros, verba essa que entrará nos cofres da Juventus, detentora do passe do internacional de 23 anos. Materializou-se, finalmente, a mais que anunciada saída de Pogba da «Vecchia Signora», num negócio que, oficialmente, se tornou no mais dispendioso da História do futebol.

O médio possante, que alia uma apurada técnica a um poderio físico capaz de cobrir grande parte do terreno, há muito que era cobiçado por colossos europeus como o Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Manchester United, acabando este último por conseguir convencer o jogador a concretizar o regresso a Old Trafford: recorde-se que Paul Pogba já militara nos 'Red Devils', fazendo parte da sua formação no clube (entre 2009 e 2012). A jornada de sucesso vivida em Turim (178 jogos disputados e 34 tentos assinados) catapultou o craque para o apelidado 'Pogback', em alusão ao regresso (comeback) do médio ao Teatro dos Sonhos.

O agora jogador do United fez as primeiras declarações na condição de atleta do clube de Manchester, recebendo, em troca, elogios da parte do seu novo treinador, José Mourinho. «É um clube com um lugar especial no meu coração e estou ansioso por trabalhar com José Mourinho. Sinto que é o momento certo para voltar a Old Trafford», afirmou o médio ao site oficial do clube. «O Paul é um dos melhores jogadores do mundo e será fundamental na equipa que eu quero construir para futuro. É rápido, forte, marca golos e lê o jogo melhor que muitos jogadores mais velhos que ele», declarou Mourinho.