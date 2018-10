Liga NOS: Os novos técnicos da temporada 2016-2017

Ao todo são dez caras novas, embora a maior parte delas sejam já bem conhecidas do futebol nacional. Claro que dessas dez, temos que contar com os dois novos emblemas promovidos à Primeira Liga, que são os casos do Desportivo Chaves e Feirense.

Nos «três grandes» o único a mudar de treinador foi o FC Porto, que aposta agora em Nuno Espírito Santo, que foi demitido do Valência e estava sem clube. O português é assim o eleito para suceder a José Peseiro, que rumou ao Sporting Braga, para o lugar de Paulo Fonseca. No Desportivo Chaves, temos Jorge Simão que rende Vítor Oliveira. No Marítimo o brasileiro Paulo César Gusmão, foi o escolhido para ocupar a vaga deixada por Nelo Vingada.

O Moreirense abdicou de Miguel Leal e no seu lugar surge agora Pepa. No promovido Feirense aparece José Mota, que já liderava a equipa desde o final da época passada, após a saída de Pepa. No Paços Ferreira a saída de Jorge Simão foi colmatada por Carlos Pinto, antigo técnico do Santa Clara.

No Rio Ave o novo técnico é Nuno Capucho, que orientava o Varzim e vem assim ocupar o lugar de Pedro Martins, que se mudou para o Vitória Guimarães. No sul do páis a única mudança aconteceu no Vitória Setúbal, com a entrada de José Couceiro por troca com Quim Machado.