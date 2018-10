Oficial: Paulo Bento é o novo técnico do Olympiakos

As negociações entre Paulo Bento e o Olympiakos estão concluídas, e o treinador lusitano irá orientar o campeão grego. O estratega esteve recentemente ligado ao emblema brasileiro do Cruzeiro, mas a viagem foi atribulada e a aventura brasileira de Paulo Bento terminou rapidamente, tendo somado inúmeras derrotas.

Na Grécia, Paulo Bento espera ter tempo para implementar os seus processos de treino com a convicção de poder recuperar o sucesso que alcançou no Sporting e na Selecção lusa. De salientar ainda que Paulo Bento se junta a Vítor Pereira, Leonardo Jardim e Marco Silva no histórico de treinadores lusos que já orientaram o emblemático clube grego.