Inter de Milão cerca João Mário: italianos preparam investida de 50 milhões

O namoro dura já há cerca de 2 meses, e parece que desta vez o Inter de Milão estará disposto a aliciar o Sporting CP com 50 milhões de euros para levar João Mário para a Serie A italiana. O emblema leonino não é detentor da totalidade do passe do campeão europeu, mas apesar da claúsula de 60 milhões, a proposta do Inter é no mínimo tentadora para o clube de Alvalade, sendo que este negócio poderá ficar para a História como a transferência mais cara de sempre de um clube luso para o estrangeiro.

João Mário tem 23 anos, é titular do Sporting e da selecção lusa campeã da Europa, pelo que se trata de um atleta que tem vindo a suscitar a cobiça de clubes como o Inter, o Real Madrid e o Liverpool.