Sporting vence no arranque do campeonato

Quanto a nós, estamos uma vez mais gratos pela companhia, acompanhem também o jogo do Tondela x Benfica aqui no VAVEL PORTUGAL!

Estreia positiva para o Sporting neste arranque de temporada. Muito bem a equipa no colectivo, mas ainda assim com alguns erros defensivos que necessitam de ser trabalhados. 2-0 perante um Marítimo que nada pôde fazer face ao poderio e à concretização de Coates na primeira parte e de Bryan Ruiz na segunda.

FINAL DO JOGO

4 minutos de compensação.

90'. Substituição: Sai João Mário entra Bruno Paulista.

60% de posse de bola para os leões.

86'. Livre de Fransérgio... a bola saiu muito ao lado.

42 ataques do Sporting contra 18 do Marítimo.

83'. Substituição: Sai Gelson entra Schelotto.

42 277 espectadores esta tarde.

82'. Baba tenta o chapéu a Patrício, mas estava em fora de jogo.

81'. Substituição: Entra Samuel Santos sai Ghazaryan.

77'. Remate de Adrien para uma defesa a dois tempos de Gottardi.

77'. É à boca da meia-lua da àrea de Gottardi.

76'. Jogo perigoso de Cléber sobre João Mário dá livre perigoso a favor do Sporting.

74'. Substituição : Sai Patrick entra Coronas.

72'. O jogo reduziu muito o ritmo desde o segundo golo dos leões.

70'. Cruzamento de Maurício, agarra Patrício sem problemas.

66'. Bola no braço de um defesa insular... resta saber se foi ou não intencional... Xistra crê que não.

65'. Livre para o Sporting... pode ser perigoso.

64'. O segundo golo motivou a equipa leonina, está melhor o Sporting novamente. Mas o Marítimo quer marcar!

Bryan Ruiz em divisão com Patrick Vieira fizeram o 2-0 para os leões depois do cruzamento de Gelson.

60'. GOLOOOOOO DO SPORTING!

59'. Substituição: Sai Gevaro entra Esquerdinha.

57'. Recupera Gottardi, segue o jogo.

55'. OUTRA VEZ?! Livre de João Mário, bola para Semedo e Coates atira, Bryan tenta o golo agarra Gottardi, mas fica maoado o guarda-redes do Marítimo.

53'. O Sporting voltou a acordar para o jogo e está a obrigar os insulares a encostarem-se à àerea.

52'. Novo pontapé de João Mário e nova defesa de Gottardi!

51'. OH JOÃO!! Grandre cruzamento de Gelson e no pontapé Jõao Mário atira ao lado!

50'. Amarelo para Patrick Vieira. Por falta sobre Bruno César e João Mário.

48'. Jogada de Gelson, mas agarra Gottardi, sem perigo.

45'. Substituição: Sai Jefferson, entra Bruno César.

SEGUNDA PARTE

Veremos como corre este segundo tempo. Fique connosco!

Destaque para o primeiro golo de Coates a nível oficial com a camisola dos leões!

Pode dizer-se que é justo o resultado que se verifica ao intervalo. O Sporting esteve sempre melhor e sempre por cima do jogo, ainda assim, acabou por permitir à equipa insular a criação de alguns perigos.

INTERVALO

44'. Livre batido por Gevaro, mas muito bem Patrício a adiantar-se e a agarrar a bola.

61% de posse de bola para os leões.

42'. Jogada combinada de Alan Ruiz e João Mário com o português a atirar pouco acima da barra de Gottardi.

41'. Cruzamento de Jefferson, tira a defesa do Marítimo!

41'. Melhor o Marítimo nestes últimos minutos.

40'. Remate de Alex Soares, a bola volta a sair ao lado.

39'. PORQUÊ?! Grande falhanço por parte do Marítimo, com 3 ou 4 jogadores a equipa insular não conseguiu finalizar! Acorda Alex Soares!

37'. Grande combinação de Adrien e João Mário, mas o segundo adiantou demasiado e a bola saiu pela linha final.

35'. Grande corte de China a evitar a passagem de Gelson!

34'. Marítimo no contra-ataque, pontapé de Gevaro, corta Gelson.

33'. Livre batido, mas falta ofensiva de William sobre Alex Soares.

32'. Amarelo para Gevaro por falta sobre João Pereira no limite da área. Livre para o Sporting e pode ser perigoso.

Boas e más noticias do Brasil: Mané e Esgaio vão regressar. A Selecção Olímpica perdeu por 4-0 com a Alemanha.

30'. Novo cruzamento de João Pereira, desviou Dirceu.

25'. Bateu Ruiz e bateu na barreira.

24'. Livre a favor do Sporting por falta de Dirceu sobre Gelson.... livre perigoso.

Com 6 letras se escreve a palavra Coates e com uma subida ao terceiro andar depois de um canto de João Mário pela direita se faz o resultado em Alvalade.

21'. GOLOOOOOO DO SPORTING!

19'. Nova jogada de entendimento de Jefferson e Bryan, com o cruzamento do brasileiro para a àrea. Agarrou Gottardi.

18'. O Marítimo está a ter muitas facilidades na entrada pela lateral esquerda leonina.

17'. O Marítimo está a querer crescer no jogo!

15'. RUI PATRÍCIO ! Grande lance de contra-ataque por parte do Marítimo, com o internacional português, a negar o golo a Baba no último segundo!

12'. Jogada bonita e estudada por parte da equipa do Sporting. Jefferson faz o passe para Bryan que devolve ao brasileiro e faz o cruzamento, no centro da área João Mário remata, a bola tira tinta ao poste direito da baliza de Gottardi.

11'. GOTTARDI! Alan Ruiz aproveitou o lançamento lateral de João Pereira e o avançado leonino rematou! Muito perto do golo uma vez mais a equipa de Jesus.

9'. Muito forte a equipa de Jesus nestes primeiros minutos. Estão a ter trabalho os homens insulares...

5'. Remate de Adrien.. esteve à vista o golo do Sporting!

4'. Livre batido por João Mário, foi muito largo.

2'. Grande cruzamento de João Pereira, era para João Mário, mas a defesa insular acabou por cortar a jogada.

1'. Entra com fome de golos o Sporting.

INICIO DO JOGO

18:17. Minuto de silêncio em Alvalade por Moniz Pereira, pelo adepto sportinguista que faleceu e pelas vitimas dos incêndios na Madeira.

18:16. Momento arrepiante em Alvalade para se ouvir o Mundo Sabe Que!

18:15. Todos os protagonistas trazem uma camisola que diz "Obrigado Bombeiros de Portugal"

18:14. As equipas entram agora em campo!

18:10. Homenagem a Moniz Pereira em Alvalade.

18:05. Tudo pronto em Alvalade para o inicio do jogo!

18:02. Marítimo : Gottardi; Patrick, Dirceu, Mauricio e China; Jean, Alex, Fransergio e Ghazaryan, Gevaro e Baba.

17:54. Moreirense e Paços de Ferreira entram na temporada com um empate a uma bola.

17:47. Tudo a aquecer em Alvalade.

17:45. Schelotto e Bruno César não vão ser titulares.

17:43. Sporting : Rui Patrício; João Pereira, Coates, Rúben Semedo e Jefferson; João Mário, William, Adrien e Gelson; Alan Ruiz e Bryan Ruiz.

17:42. Já temos onzes!

17:41. Beto, Rui Patrício e Azbe Jug entram para aquecer. Muita expectativa sobre a titularidade à baliza.

17:38. Já aquece o Marítimo.

17:32. Moreirense e Paços de Ferreira empatados a uma bola.

17:11. Convocados do Marítimo : Haghighi e Gottardi; Pedro Coronas, Patrick, Dirceu, Maurício e Fábio China; Jean Cléber, Alex Soares, Fransérgio, Ghazaryan, Esquerdinha, Samuel e André Teles; Gevaro, Xavier, Djoussé e Babá.

17:10. Destaque para a ausência de Meli.

17:10. Os convocados do Sporting são 19: Rui Patrício e Beto; João Pereira, Ezequiel Schelotto, Rúben Semedo, Coates, Naldo e Jefferson; Bruno Paulista, Bruno César, Matheus Pereira, William, João Mário e Adrien Silva; Bryan Ruiz, Gelson Martins, Iuri Medeiros, Barcos e Alan Ruiz.

16:50. Ao intervalo o Paços ganha um 1-0 em casa do Moreirense.

15:50. A arbitragem esta noite estará a cargo do juiz Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.

Carlos Xistra será o árbitro da partida | Foto: 24.sapo.pt

15:45. Já Paulo César Gusmão reconhece o quão complicado pode ser o jogo, mas acredita que o Marítimo poderá vir a surpreender. “Vamos jogar contra uma equipa que é uma das favoritas à conquista da competição, mas vamos fortes, porque trabalhámos forte. Vamos também com o objetivo de vitória, com todas as precauções, sabendo das dificuldades e, principalmente, aquilo que o adversário tem de melhor.”

Paulo César Gusmão quer surpreender esta noite. | Foto: VisãodeMercado

15:30. No que à antevisão da partida diz respeito, os treinadores são consensuais. Tem de se começar a temporada com o pé direito. Jorge Jesus espera que a equipa esteja preparada para lidar com as dificuldades que o Marítimo possa criar esta noite em Alvalade “Ninguém está au point no primeiro jogo, mas queremos estar no máximo do nosso valor para o jogo de amanhã. Espero que neste pontapé de saída a equipa dê resposta às dificuldades que vai enfrentar.”

JJ já assumiu que o Sporting quer o título. | Foto: Facebook Oficial Sporting CP

15:15. No que às estatísticas diz respeito, o Sporting está na frente. 49 triunfos para a equipa de Jorge Jesus contra apenas 13 da equipa madeirense.

15:00. Para o jogo desta noite, ambos os técnicos contam com quatro baixas de peso. Paulo César Gusmão não pode contar com Edgar Costa e Raúl Silva por lesão e com Dyego Sousa e Éber Bessa por castigo. Já Jorge Jesus tem Esgaio e Mané no Brasil, Spalvis lesionado e Slimani de castigo.

14:45. A pré temporada dos dois clubes que disputam os três pontos esta noite ficou muito àquem das expectativas. Do lado do Sporting, só três vitórias se contabilizam em dez dos jogos realizados. Já o Marítimo, tem apenas uma vitória em oito jogos.

14:30. Para o jogo desta noite, a equipa verde e branca preparou uma recolha de bens e alimentos para ajuda aos bombeiros portugueses. Espera-se casa cheia.

|Foto: Facebook Oficial Sporting CP

14:15. O Estádio de Alvalade é o palco da estreia leonina nesta temporada. Os responsáveis do Sporting já afirmaram por diversas vezes que este ano os resultados têm de ser mehores do que a passada temporada e começam esta tarde a perseguir o FC Porto.

A casa vai encher esta tarde | Foto: Facebook Oficial Sporting CP

14:00. Hoje são 3 os jogos a ser disputados. O Moreirense recebe o Paços de Ferreira às 16:00 horas, o Sporting recebe o Marítimo às 18:15 e o Benfica vai até Tondela às 20:30. Estes dois últimos serão acompanhados ao minuto, aqui no Vavel Portugal!

13:45. A nova temporada arrancou ontem com a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave em Vila do Conde por 3-1. Os azuis e brancos somaram os primeiros três pontos da temporada e os rivais não querem começar com atraso na corrida.

13:00. Muito boa tarde e sejam uma vez bem vindos ao primeiro acompanhamento em directo para a Liga NOS. Sporting x Maritimo jogam às 18:15 horas e até lá nós vamos ficar por aqui. Acompanhe todos os lances, todos os golos e todas as grandes jogadas aqui no Vavel Portugal!