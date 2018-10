Nélson Évora na final Olímpica do triplo salto: 16.99m, a marca que permite sonhar

O atleta português, Nélson Évora qualificou-se na tarde desta segunda-feira, para a final do triplo salto nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O saltador foi um dos cinco atletas a garantir directamente o passaporte para a final tendo atingindo a quarta melhor marca das eliminatórias.

Os três saltos do português mereceram fortes aplausos do público brasileiro sendo que o saltador melhorou sempre salto após salto. À entrada para o último salto, Nélson Évora contava com a marca de 16.72m, longe do mínimo de 16.95m que estabelecia a qualificação directa para a final. Todavia, o super atleta das quinas visou a pista, correu e saltou rumo à final registando um derradeiro ensaio de 16.99m, a sua melhor marca no presente ano de 2016.

O luso ficou perto do pódio nas eliminatórias, mas na final Nélson Évora promete saltar com firmeza, para quem sabe, tentar repetir o ouro Olímpico dos Jogos de 2008. A final do triplo salto jogar-se-á esta terça-feira a partir das 13h50 e é com esperança que todos os lusitanos aguardam pela segunda medalha das quinas nos Jogos do Rio 2016.