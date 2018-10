Óliver Torres perto do FC Porto

Segundo noticia esta segunda-feira o diário espanhol Marca, o FC Porto poderá estar perto de garantir mais um reforço neste mercado de verão: Óliver Torres - médio espanhol que já integrou a formação portista em 2014/15, por empréstimo do Atlético de Madrid - poderá, agora, seguir o caminho da Invicta a título definitivo.

De acordo com o mesmo jornal, as negociações entre os dois clubes estarão, de facto, muito avançadas, havendo referência a um encontro entre Pinto da Costa e Miguel Ángel Gil, conselheiro delegado do Colchoneros.

Fora das contas de Diego Simeone para a época que agora começa, a transferência de Óliver (que possui contrato com o Atlético Madrid até junho de 2018, com uma cláusula de rescisão de 26 milhões de euros) poderá ser consumada por valores mais baixos, a rondar os 18 milhões de euros, bastando, para isso, que o clube azul e branco e o jogador acertem o novo contrato. De resto, ao que tudo indica, o jogador poderá mesmo ser apresentado aos adeptos portistas ainda esta semana.

Recorde-se que, na época em que carregou o dragão ao peito, o médio participou em 40 jogos, concretizando um total de 7 golos.

