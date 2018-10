Destaques da 1ª jornada

Candidatos sem problemas

Os três crónicos candidatos ao título começaram a sua campanha com vitórias. O FC Porto arrancou com um triunfo em Vila do Conde diante do Rio Ave por 1-3, isto depois de ter estado em desvantagem. Já Sporting e Benfica venceram Marítimo e Tondela, respectivamente, e ambos por 2-0.

Guerreiros do Minho

No principal jogo da jornada, o Sporting de Braga foi a casa do rival Vitória de Guimarães vencer por 1-0, graças a um grande golo de Pedro Santos. Numa partida que correspondeu às expectativas, pelo menos no que a emoção diz respeito, o Vitória teve nos pés o empate já bem perto do fim, mas Soares falhou uma grande penalidade.

Xeque-mate em dois tempos

Um resultado que se pode considerar de surpreendente, tendo em conta as prestações das equipas na época passada, foi a vitória do Boavista diante do "europeu" Arouca por 2-0. Provavelmente a pensar na eliminatória diante do Olympiacos, os homens de Lito Vidigal deixaram-se surpreender pelos axadrezados, começando a liga da pior maneira.

Regresso em grande

Mas a principal surpresa chegou mesmo no fim. Esta segunda-feira, o recém-promovido Feirense, foi a casa do Estoril vencer por 2-0. Um golo a abrir e outro a terminar a partida deram à equipa da Feira uma saborosa e inesperada vitória. Resta saber se o Desportivo de Chaves consegue repetir a proeza.

Defesa da jornada

A parada da jornada chega de Alvalade. Aos 16 minutos, e quando a partida ainda estava em 0-0, um golo cantado de Baba é negado por uma gigantesca defesa de Rui Patrício, negando o golo aos insulares.



Golo da jornada

O tento da ronda vem do Minho. No emocionante Vit.Guimarães x Sp.Braga, o jogo ficou resolvido graças a um magnífico golo de Pedro Santos. Para ver e rever.