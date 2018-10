Emanuel Silva e João Ribeiro remaram a segundos do Bronze em K2 1000m: 4º lugar com sabor agridoce

O sonho de subir ao pódio com uma medalha ficou a segundos de se tornar realidade. A dupla de canoistas Emanuel Silva e João Ribeiro chegou justamente à final de K2 1000m, e foi com todo o mérito que lutaram taco a taco com os australianos, os sérvios e os alemães. A dupla das quinas iniciou a prova a todo o gás, chegando a ocupar o segundo lugar a apenas 200 metros da meta. Todavia, a sorte não esteve do lado luso, e quando foi preciso remar contra a maré os sérvios passaram para segundo lugar e os australianos para terceiro.

Os portugueses viram o bronze escapar por pouco, mas, em suma, o quarto lugar acaba por prestigiar a participação das quinas nos Jogos do Rio. A medalha de bronze de Telma Monteiro no Judo e esta prestação da dupla de canoistas lusos são reveladoras da boa campanha nos Olímpicos, mas fica sempre aquele sentimento de frustração.

De referir ainda que a Alemanha conquistou o ouro, a Sérvia a prata e a Austrália o bronze, sendo que Emanuel Silva e João Ribeiro ficaram a 0.3s de remar até ao terceiro lugar. As esperanças lusas concentram-se agora na prova de K4 que conta com 4 atletas portugueses de altíssimo nível, dos quais se destacam Emanuel Silva e Fernando Pimenta que, em 2012, conquistaram a medalha de prata nos Jogos de Londres.