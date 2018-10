Jornada 2: Pressão acrescida

A Jornada 2 arranca esta sexta-feira. Enquanto uns se estreiam no Campeonato, outros fazem o derradeiro teste antes do primeiro grande jogo da temporada.

Amanhã a jornada dois arranca com o jogo entre o Belenenses e o Boavista. Os azuis do Restelo perderam na primeira jornada e o Boavista surpreendeu ao vencer o Arouca por 2 golos sem qualquer resposta. Agora pontos precisam-se, resta saber se irão ou não ser divididos.

Sábado recheado

Já no sábado, são quatro os jogos a serem realizados. Logo às 11:45h, o Marítimo recebe o Vitória de Guimarães. Os dois emblemas perderam na primeira jornada e é certo que de tudo farão para vencer. O jogo promete e uma coisa é certa, as derrotas anteriores serão vingadas, quem é que vai levar a melhor? É esperar para ver.

Ao meio da tarde é a certeza de termos outro jogo bastante interessante. O Chaves recebe o Tondela e o jogo promete muito. As dias equipas sensação da temporada passada prometem fazer valer o estatuto que foram ganhando ao longo do percurso e a verdade é que tudo será possível.

Já para o final do dia, o Sporting visita a equipa que na temporada passada roubou os primeiros pontos aos leões de Jorge Jesus. O Paços de Ferreira está pronto para fazer das suas novamente e os castores contam com a vontade de somarem 4 pontos, mas a verdade é que a equipa leonina quer mostar serviço antes do jogo com o FC Porto na jornada 3 em Avalade.

Ás 20:15 horas é tempo de ver os azuis e brancos no Dragão uma vez mais. A equipa de Nuno Espírito Santo vem de um empate com a AS Roma para a qualificação da fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de do outro lado estar o Estoril Praia, que recorde-se surpreendeu à duas temporadas o FC Porto ao vencer por 1-0 com um golo de Evandro, os Dragões querem vencer. Já os canarinhos querem esquecer o desaire da primeira jornada e têm no jogo deste Sábado a oportunidade de mostrar o que valem.

Domingo para ver jogar o Campeão

No Domingo também não faltam bons jogos. O Feirense recebe o Moreirense e depois da surpresa causada na primeira jornada frente a Estoril, a equipa de Santa Maria da Feira está mais que motivada para a partida das 16 horas.

Ainda antes de ver jogar o Benfica frente ao Setúbal, é tempo de estreia para o Nacional neste Campeonato. A equipa da Madeira viu-se obrigada a adiar a partida da 1ª jornada face aos incêndios e parte atrasada no que aos pontos diz respeito, mas do outro lado vai estar o Arouca para complicar as contas. Resta apenas aguardar para ver quem fica com os 3 pontos disputados.

Já na Segunda-feira, o Braga recebe na Pedreira o Rio Ave e a ordem é para vencer. A equipa de Peseiro venceu o primeiro grande jogo da temporada e recebe o Arouca com a motivação no auge.

A jornada dois promete e será para acompanhar em permanência aqui no VAVEL Portugal, com os directos e as crónicas dos três grandes!