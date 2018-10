Olympiakos de Paulo Bento vence Arouca: Sebá trama arouquenses

O estádio do Arouca foi o cenário da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa entre Arouca e Olympiakos. Os arouquenses adoptaram uma postura positiva com um futebol organizado à imagem do técnico Lito Vidigal.

No entanto, a experiência europeia e a qualidade individual do campeão grego prevaleceram para superar a equipa portuguesa. O técnico Paulo Bento que assumiu recentemente o comando do Olympiakos viu o ex-estorilista, Sebá fazer o gosto ao pé que decidiu o triunfo dos gregos diante os arouquenses.

A segunda mão jogar-se-á dentro de uma semana em solo grego e a tarefa dos pupilos de Lito Vidigal avizinha-se muito complicada.