Sem acordo com o Wolves, Talisca é cedido ao Besiktas por duas épocas

Anderson Talisca irá rumar à Turquia, para, através de um empréstimo, representar o Besiktas nas próximas duas temporadas. Fica assim resolvido o dossier da saída do brasileiro da Luz, ele que estava já afastado do plantel principal, esperando uma decisão final sobre o seu futuro. Sem espaço no plantel de Rui Vitória, o baiano, que chegou à Luz em 2013/2014, irá agora viver a segunda experiência na Europa, havendo a possibilidade do seu passe ser comprado por 25 milhões de euros.

Depois de um arranque fulgurante na Luz, no qual se notabilizou pela veia goleadora, o jogador viu-se progressivamente mais longe da equipa titular, quer em 2014/2015 com Jorge Jesus, quer na temporada passada, com Rui Vitória. Numa época discreta, Talisca conseguiu ainda brilhar no palco da Liga dos Campeões, batendo Manuel Neuer através da sublime marcação de um livre directo, durante o Benfica x Bayern dos quartos-de-final da prova dos milhões. Voltaria a repetir a proeza no duelo contra o Marítimo, nos Barreiros, à passagem da 33ª jornada.

Com a ida para o Besiktas praticamente acertada, Talisca irá juntar-se a um grupo que tem, entre as suas estrelas, o extremo português Ricardo Quaresma. Na equipa treinada pelo experiente Senol Gunes, o médio baiano irá encontrar também três compatriotas: o defesa lateral Adriano (que deixou o Barcelona durante este Verão), e os defesas central Rhodolfo e Marcelo.

Talisca rejeitou o Wolves, Benfica viu retorno financeiro adiado

Durante várias semanas o jogador brasileiro viu-se embrulhado num negócio moroso que nunca se chegou a concretizar: perante o cenário de se transferir para o Wolverhampton, clube que actua no 'Championship' inglês, o baiano torceu o nariz, preferindo outra visibilidade. Tal vontade chocou com a intenção da direcção encarnada em encaixar, no imediato, cerca de 25 milhões de euros pelo passe do internacional 'canarinho'; a solução encontrada foi o empréstimo ao Besiktas, que está prestes a consumar-se, com o clube de Instambul a ficar com a opção de compra do passe do atleta.