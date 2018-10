Terminado : Paços de Ferreira x Sporting (0-1)

Já no que nos diz respeito, resta-nos agradecer a companhia, fiquem connosco para acompanhar o jogo FC Porto x Estoril!

Quanto ao Paços, mantém 1 ponto conquistado na passada semana em Moreira de Cónegos.

Ainda assim, os leões acabaram por ter algumas dificuldades que acabaram ultrapassadas, agora, que venha o FC Porto em Alvalade !

3 pontos importantes para os leões naquele que era o derradeiro teste antes do Clássico. Os leões venceram com um golo de Adrien Silva ao fechar da primeira parte e somam assim 6 pontos na tabela, pressionando o FC Porto que joga hoje e o Benfica que joga amanhã.

FINAL DO JOGO

91'. Amarelo para Welthon por simulação.

3 minutos para jogar.

90'. Substituição: Sai Bryan Ruiz entra Bruno Paulista.

88'. Coates!! Valeu a intervenção do uruguaio a negar a Cícero o pontapé certeiro.

56% de posse de bola para os leões.

Bruno Paulista para entrar.

87'. Cruzamento de Welthon adianta-se Patrício e agarra a bola.

85'. Cruzamento de Slimani, faltou alguém para finalizar....

84'. O tempo vai passando e o resultado parece estar fechado, mas o Paços acredita que pode chegar ao empate.

79'. Substituição: Sai Gelson entra Mané.

Mané vai entrar.

76'. Amarelo para Marvin Zeegelaar por falta sobre Cícero. O jogo está mais intenso.

75'. O Paços tem tentado crescer no terreno.

70'. Pontapé de Ivo Rodrigues, agarra Patrício.

69'. O Sporting não desiste de procurar o segundo golo. E continua melhor no jogo.

68'. Substituição: Sai Osei para entrar Ivo Rodrigues e Sai André Leal para entrar Cícero.

65'. Substituição: Sai Alan Ruiz entra Marvin Zeegelaar.

63'. Passe bom de William de Carvalho para Slimani, mas o argelino demorou a rematar e a defesa cortou a tempo.

Marvin vai entrar.

59'. OH SLIMANIIII! Grande jogada de Gelson, com o cruzamento bem feito, o argelino bem se esticou, mas não conseguiu chegar à bola.

58'. Substituição: Sai Leandro Silva entra Minhoca .

56'. O passe de Bryan Ruiz para Bruno César foi bom, mas estava em posição irregular o brasileiro.

55'. O Sporting começa a superiorizar-se novamente.

Schelloto também aquece.

53'. Pontapé de Leandro Silva, sai ao lado!

51'. Cruzamento de Andrézinho, era para Welthon, agarra Patrício.

50'. Cruzamento de Bryan, era para Slimani, mas cortou João Góis. Tinha Slimani nas costas.

49'. Grande remate de Alan Ruiz! Defendeu o guarda-redes pacense como pôde.

49'. O Sporting voltou a entrar forte neste segundo tempo, mas o Paços também quer o empate.

Ivo Rodrigues, Minhoca, Cícero, Mané e Marvin são os homens que aquecem das duas equipas.

SEGUNDA PARTE

Fique por aí, já regressamos!

Veremos como corre esta segunda parte. Atenção Sporting: William Carvalho já conta com um amarelo e não poderá ver o segundo senão fica de fora do Clássico.

O Sporting sai para o descanso com um golo de avanço sobre o Paços de Ferreira. A verdade é que ao longo da primeira meia hora a partida esteve dividida e até equilibrada em termos de oportunidades, a partir daí os leões foram obrigando os pacenses a encostar... Foi Defendi a salvar até poder, mas ao bater dos 45 nada conseguiu fazer para evitar o golo do capitão verde e branco.

INTERVALO

ADRIEN SILVA! Grande lance do Sporting. Slimani ganha a bola, perde, recupera em esforço e faz o passe para Bruno César, Bruno César para Gelson e num passe de cabeça, o miúdo leonino assiste Adrien para o 1-0.

45'. GOLOOOOO DO SPORTING!

40-60 em posse de bola.

43'. Canto a favor do Sporting, na sequência, o remate de Alan Ruiz saiu muito acima da baliza de Defendi.

40'. Falta de Welthon sobre Rúben Semedo, ficou por mostrar um cartão.

38'. Lançamento de João Pereira, desvio de Coates, a bola quase que chegava a Slimani, mas muito atento Defendi.

38'. O Sporting começa a obrigar o Paços a encostar-se à área.

O Sporting rematou 4 vezes nos últimos dez minutos.

34'. Cartão amarelo para William Carvalho por falta sobre Barnes.

33'. DEFENDI! Grande remate de Alan Ruiz, obrigando Defendi a descer até à relva para negar o golo ao avançado leonino.

32'. Falta de Coates sobre Welthon, passou impune o central leonino.

31'. Grande jogada de Adrien Silva, mas na sequência do passe para Alan Ruiz, a bola acaba por ser despachada pelos defesas pacenses.

29'. Bruno César tenta o chapéu na sequência de um canto a favor dos leões, mas a bola acabou por sair ao lado. Contudo, estava atento o guarda-redes pacense.

27'. Combinação com William Carvalho, no remate, o capitão do Sporting acaba por atirar ao lado.

26'. Livre a favor do Sporting, vai bater Adrien Silva.

25'. Livre de Pedrinho, agarra Rui Patrício !

24'. Livre a favor do Paços por falta de João Pereira sobre Welthon.

23'. Cruzamento de Bruno César pela lateral esquerda, era para Slimani, mas Defendi voltou a chegar primeiro.

22'. Leandro Silva! Grande jogada do médio pacense! Tentou isolar Welthon depois de uma desatenção da defesa leonina, mas Rui Patrício chegou primeiro.

20'. Tentativa de remate de Alan Ruiz, agarra Defendi, o remate foi frouxo.

16'. Falta de Pedrinho sobre Bruno César, ficou queixoso o brasileiro.

15'. Muitas bolas perdidas por João Pereira, tem estado desatento o lateral do Sporting.

12'. Filipe Ferreira! Salvou o defesa da equipa da casa! Slimani já armava o pé para o golo certeiro quando o lateral cortou a bola.

11'. Salva Defendi! O Sporting entrou muito rápido em contra-ataque e o guarda-redes acabou por sair da área e cabecear para fora, passou o perigo.

10'. Pontapé forte de Mateus, mas a bola sai ao lado.

7'. O jogo permanece muito dividido a meio-campo com o Sporting ligeiramente melhor que a equipa da casa.

5'. Boa jogada do Sporting. Slimani aparece na ala e cruza para Alan Ruiz, mas Gottardi chegou primeiro.

3'. As duas equipas querem encontrar o golo o mais rápido possível.

1'. Jogo muito dividido nestes primeiros instantes.

APITO INICIAL

18:12. As equipas sobem ao relvado!

18:07. Tudo a postos para o inicio do jogo. Muitos adeptos do Sporting nas bancadas.

18:01. Regressa tudo ao balneário!

17:55. No banco do Sporting : Beto, Schelotto, Paulo Oliveira, Bruno Paulista, Marvin Zeegelaar, Carlos Mané e Matheus Pereira.

17:55. No banco do Paços: Mário Felgueiras, Bruno Santos, 'Christian, Cícero, Minhoca, Miguel Vieira e Ivo Rodrigues.

17:51. Onze do Sporting : Rui Patrício, João Pereira, Ruben Semedo, Coates e Bruno César; Gelson, Adrien, William e Bryan Ruiz; Alan Ruiz e Slimani.

17:49. Onze do Paços: Defendi; João Góis, Ricardo, Marco Baixinho e Filipe Ferreira; Mateus, André Leal e Leandro Silva; Pedrinho, Welthon e Barnes Osei.

17:42. Aquecem os leões!

17:39. Rui Patrício e Beto também aquecem!

17:32. Já aquecem os guarda-redes da equipa da casa!

17:13. João Mário, Naldo, Jefferson, Iuri e Barcos são os nomes que ficaram de fora.

17:10. Slimani, Carlos Mané, Paulo Oliveira, Podence e Marvin Zeegelaar são as novidades na convocatória de JJ.

16:00. A arbitragem esta noite estará a cargo do lisboeta Hugo Miguel.

Hugo Miguel é o juiz da partida| Foto: Record

15:45. Já Jorge Jesus, elogiou o adversário, mas reforça que o objectivo leonino é o garantir o titulo e vai fazer de tudo para lutar pelos 3 pontos “O Paços tem sido uma equipa muito competitiva, sobretudo no seu estádio, no campo da Mata. Não é fácil jogar com superioridade, que a equipa do Paços não deixa, pela sua qualidade e pela intensidade que coloca em campo, sobretudo defensivamente. Vamos ter um jogo difícil, mas o Sporting sabe que é assim em todos os jogos. O campeonato é muito competitivo. Temos de apresentar argumentos para sermos melhores, fazermos a diferença do ponto de vista técnico-tático, e somarmos três pontos..”

Jorge Jesus reafirma que o objectivo dos leões é o título | Foto: César Santos - Facebook Oficial Sporting

15:30. No que à antevisão da partida diz respeito, Carlos Pinto, sabe que os verde e brancos são favoritos, mas promete que os castores vão lutar pelo resultado. “Vamos defrontar um bom adversário que nos vai colocar muitas dificuldades, mas acredito que com a semana de trabalho que tivemos, amanhã vamos dar uma boa resposta frente ao Sporting. Pressão não existe, existe é o prazer de treinar e o prazer de jogar, obviamente que vamos defrontar um grande adversário, um candidato ao título, mas isso não muda em nada o nosso planeamento.”

Carlos Pinto espera um jogo dificil | Foto: Mais Futebol

15:15. No que aos convocados diz respeito, destaque para três regressos nos 19 chamados por Carlos Pinto: Filipe Ferreira, Vasco Rocha e Ivo Rodrigues. Já do lado do Sporting parece estar eminente a saída de João Mário para o Inter de Milão. O Médio internacional Português não foi convocado pelo técnico leonino.

15:00. Destaque curioso para o jogo desta noite: Nos últimos sete jogos realizados frente à equipa do Paços, o Sporting não perdeu, mas a verdade é que nas últimas seis recepções, os pacenses sempre marcaram frente aos leões de Jorge Jesus.

14:45. No que às estatísticas diz respeito, foram 40 os jogos já realizados entre as duas equipas e os leões venceram mais de metade dos embates (24), contra 9 vitórias dos pacenses.

14:30. Já o Paços de Ferreira chega ao jogo desta noite depois de ter empatado por uma bola com o Moreirense na primeira jornada. Os Castores querem somar pontos e não vão facilitar em nada a vida a equipa leonina.

O Paços de Ferreira conta com um ponto conquistado neste Campeonato | Foto; Mais Futebol

14:15. O Sporting chega a Paços de Ferreira depois de na primeira jornada ter vencido o Marítimo por 2-0. Os golos de Coates e Bryan Ruiz ditaram o resultado final e hoje, os verde e brancos querem voltar a vencer para não desperdiçarem a corrida para o Campeonato Nacional e pressionarem o Benfica e o FC Porto.

Os leões conquistaram os 3 pontos no primeiro jogo da temporada | Foto: César Santos - Facebook Oficial Sporting

O Estádio da Mata Real vai encher esta noite | Foto; FCPF.pt

13:45. Muito Boa Tarde e sejam uma vez mais bem vindos a um minuto ao minuto no Vavel Portugal. A partir das 18:15 horas o Paços de Ferreira recebe o Sporting para disputar os três pontos desta segunda jornada. Fique por aí, porque nós deste lado vamos acompanhar tudo.