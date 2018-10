Paços Ferreira x Sporting: Capitão ao leme

Agora que venha o FC Porto. O Sporting de Jorge Jesus foram os primeiros dos 3 grandes a entrar em campo e não desperdiçaram a oportunidade.

O golo de Adrien Silva ao bater dos 45' foi mais do que suficiente para garantir os 3 pontos que o leão precisava para se concentrar agora no grande Clássico do próximo Domingo, mas nem tudo foram rosas.

Suar, equilibrar e marcar

Ao contrário daquilo que tinha indicado na conferência de imprensa, o técnico leonino acabou mesmo por colocar Islam Slimani no onze titular. A meio-campo e face à ausência de João Mário, Gelson, Adrien, William e Bryan foram os homens chamados a ajudar Alan Ruiz e Slimani na frente de ataque, mas também na defesa houve mudanças. No lugar de Jefferson voltou a jogar Bruno César.

Já do lado do Paços de Ferreira, as mudanças verificaram-se do meio-campo para frente. Cícero, Minhoca e Ivo Rodrigues cederam os lugares a André Leal, Osei e Leandro Silva respectivamente.

O jogo arrancou e como era esperado o ritmo foi acelerando. O Paços jogava em casa, na mesma que na temporada passada tinha conseguido roubar os primeiros pontos aos leões. A motivação estava lá, mas também lá estavam Patrício, João Pereira, Semedo, Coates e Bruno César para dizer que não.

Já o Sporting tinha o objectivo muito bem definido: não sofrer e marcar o mais cedo possível. Os leões bem que tentaram, mas a verdade é que a organização defensiva pacense não colaborava em nada.

Até à meia hora de jogo as oportunidades foram divididas, mas a verdade é que a partir daí o domínio leonino passou a ser evidente. Defendi ia fazendo o que podia e a falta de pontaria de Slimani e Alan Ruiz davam uma ajuda a segurar o resultado, mas a verdade é que ainda antes do intervalo tudo mudou.

Adrien Silva fez o único golo do jogo aos 45'.

Na sequência de um lance, Slimani quase que deixa fugir a bola, recupera-a ainda antes desta ultrapassar a linha final, em esforço ainda consegue fazer o passe para Bruno César que cruza para Gelson, que, num delicioso passe de cabeça, coloca a bola no pé de Adrien Silva que remata certeiro para o primeiro, e único, golo do jogo.

Tentar, tentar, tentar

A segunda parte foi uma sucessão de tentativas para ambos os lados. O Sporting voltou a entrar com vontade de fazer aumentar o resultado e o Paços com vontade de procurar o empate.

Na realidade o resultado não mais se alterou, a falta de pontaria de Slimani esteve evidente e a falta de integração de Alan Ruiz também. Há que dar tempo para que os dois avançados se entendam da melhor maneira.

Já perto do final da partida destaque para o regresso de Mané ao onze (substituiu Gelson aos 79') e ao que parece poderá também ser uma das opções para o jogo frente ao FC Porto.

Com ou sem João Mário, Clássico é para ganhar

E por falar em FC Porto, o jogo do próximo Domingo é de importância extrema para os leões. No final da partida, William Carvalho disse que a equipa só está focada "em vencer jogo a jogo" e Jorge Jesus comentou a ausência de João Mário, tendo indicado que poupou o médio leonino para o jogo com o Paços para o poder ter a 100% em Alvalade.

Resta saber se será mesmo assim, uma vez que com, ou sem, o Campeão Europeu, se o Sporting quer continuar a sonhar com o título terá de vencer.