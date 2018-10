Cláusula de 60 milhões para André Silva: mini dragão renova pelo Porto até 2021

O jovem dragão André Silva tem sido a principal estrela do FC Porto neste inicio de temporada e o seu empenho e potencial levou Pinto da Costa a renovar contrato com o goleador. O jogador azul e branco prolongou o seu vínculo com o emblema invicto até junho de 2021, passando de uma cláusula de rescisão de 20 para 60 milhões de euros.

Em 3 jogos oficiais, André Silva leva já 3 tentos marcados sendo inclusive até agora o melhor artilheiro da Liga NOS com 2 jornadas disputadas. Na noite deste sábado, o avançado festejou o golo da vitória diante o Estoril a poucos minutos dos 90, representando actualmente a verdadeira mística do que é um jogador "à Porto".