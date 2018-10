Terminado: Benfica x V. Setúbal (1-1)

Da nossa parte, resta-nos agradecer a companhia, desejando a continuação de uma boa noite!

Ainda assim, o Benfica soma 5 pontos no Campeonato, menos 1 apenas que Sporting e FC Porto que se encontram para a semana.

2 pontos perdidos e muita contestação por parte dos adeptos por parte da equipa de arbitragem.

Empate do tri-Campeão no primeiro jogo em casa, a equipa de Rui Vitória esteve a perder, mas ainda conseguiu repôr o empate quando aos 82 Jimenez converteu a grande penalidade.

FINAL DO JOGO

4 minutos de compensação

90'. QUASE! Grimaldo a bater, Bruno Varela a defender, Lindelof ainda remata na recarga e a bola vai à barra!!

90'. Livre para o Benfica!

89'. Amarelo para Fábio Pacheco.

88'. Substituição: Sai Zé Manuel entra Bonilha.

87'. Amarelo para Samaris que no banco protestou demais...

86'. Amarelo para Vasco Fernandes.

86'. Jogo quente na luz.

JIMENEZ! Que calma, que tranquilo, que golo! Varela para um lado, bola para o outro. Está feito o empate.

82'. GOLOOOOOOOOOO DO BENFICA!

Nuno Pinto bate em falta Guedes. Jimenez para bater.

82'. PENALTI A FAVOR DO BENFICA!

56.361 espectadores na luz

81'. Substituição: Sai Semedo entra Gonçalo Guedes.

79'. Substituição: Sai André Claro entra Vasco Costa.

Guedes está pronto para entrar.

78'. Segundo canto consecutivo para o Vitória.

76'. AIAI! Carrillo atira para fora em zona frontal! Foi por pouco....

76'. O Benfica começa a ter dificuldades na finalização.

Recupera o Sadino. Segue o jogo.

Vasco Fernandes está queixoso..

72'. Amarelo para Lisandro.

69'. BRUNO VARELA! Grimaldo no livre, Jimenez a cabecear e nova grande defesa do homem do Setúbal.

67'. Substituição: Sai Pizzi entra Carrillo

Frederico Venâncio aparece solto na sequência do livre e faz o golo para a equipa visitante.

66'. GOLOOOOO DO VITÓRIA!

63'. Substituição: Sai João Amaral entra Arnold.

63'. O Benfica não tem deixado a equipa sadina respirar....

62'. Canto para o Benfica, bateu Grimaldo, recarrega Pizzi, mas a bola foi de encontro ao corpo de Vasco Fernandes.

60'. O Benfica permanece no domínio. Mas muito bem o Vitória a defender uma vez mais.

57'. Substituição: Sai Cervi entra Raul Jimenez.

56'. Cruzamento de Salvio, era para Mitroglou.... corta a defesa sadina.

53'. JÚLIO CÉSAR! Canto a favor do Vitória, cabeçada de André Claro na pequena área defende o brasileiro.

52'. BRUNO VARELA! Livre de Pizzi, para a cabeça de Lisandro, defendeu Bruno Varela.

50'. Jogada combinada de Salvio e Grimaldo, voltou a cortar a defensiva sadina.

49'. O Jogo permanece muito semelhante ao que aconteceu ao longo e todo o primeiro tempo.

SEGUNDA PARTE

Fique connosco que já regressamos!

Veremos como corre a seunda parte, porque ate agora, o bom futebol esteve presente.

Muito bem Salvio na função de Capitão esta noite, em sentido opoto tem estado o juiz Manuel Oliveira que tem estado desatento em alguns lances discutiveis.

Muito equilibrada a partida nestes primeiros 45 minutos. Muito bem o Benfica ofensivamente, mas muito bem o Vitória no sector defensivo. O resultado? Esse permanece a zeros.

INTERVALO

2 minutos de compensação.

63% de posse de bola para o Benfica.

Recupera Vasco Fernandes. Segue o jogo.

43'. Vasco Fernandes fica queixoso depois de uma falta de Semedo.

41'. Cruzamento de Salvio, para a cabeça de Pizzi, que no meio dos centrais cabeceia para a baliza. Volta a defender Bruno Varela.

40'. O Vitória vai assustando a defesa encarnada, têm de ter cuidado os tri-campeões com os lances de perda de bola.

39'. Recupera Bruno, segue o jogo.

Jogo parado para assistir Bruno Varela.

38'. Mitroglou remata ao lado! Bastante frouxo.

36'. Bruno Varela!!! Pizzi levantou o canto, Mitroglou cabeceia para o chão e o guarda-redes sadino nega o primeiro golo do grego.

35'. O jogo continua equilibrado, com o Benfica ligeiramente por cima, mas com muitas dificuldades em desiquilibrar a defesa do Vitória.

32'. Vasco Fernandes! Pontapé de Salvio e no corte quase que faz auto-golo o médio sadino.

31'. Amarelo para Costinha.

30'. Canto a favor do Vitória, salta mais alto Júlio César e agarra sem problemas.

27'. Remate de Costinha, a bola sai muito ao lado da baliza de Júlio César.

24'. Salvio!! Que remate! Agarra Bruno Varela. Mas está com fome de golos o argentino.

23'. Salvio par Pizzi, Pizzi para Mitriglou e de Mitroglou para.. Geraldes. Volta a cortar a defesa sadina.

21'. O jogo está muito dividido a meio-campo.

19'. Cervi no cruzamento, era para Mitroglou.... agarra Bruno Varela.

17'. Muito bem organizado defensivamente o Setúbal. O Benfica está a ter dificuldades.

14'. AIAI! Bruno Varela segura, mas o remate de Semedo foi perigoso e Mitroglou estava à espreita!

13'. Atrevido Amaral ! Foi por muito pouco que o médio-avançado não pregava um susto a Júlio César.

12'. Sem perigo para a baliza de Júlio César.

11'. Amaral! Grande jogada por parte do sadino, valeu a atenção de Lindelof a cortar para canto.

10'. André Horta faz o cruzamento, era para Pizzi, corta mal Venâncio, a bola acaba por sobrar para Bruno Varela.

7'. Salvio!! Que arrancada! Grande velocidade do Capitão na direita, assiste Pizzi que remata forte, mas atira ao lado.

6'. Combinação de Grimaldo com Pizzi, mas cortou a defesa sadina. Na sequência, o Vitória ataca e o remate de André Claro sai ao lado.

5'. O Benfica está com dificuldades na transição de bola. A marcação do Vitória não ajuda.

Recuperou... segue o jogo.

Zé Manuel está queixoso, o jogo está parado.

2'. O jogo arrancou mais calmo do que o anterior com o Tondela.

INICIO DO JOGO

20:10. Entram as equipas em campo, tudo pronto para o jogo !

20:07. Tempo para o voo da águia Vitória.

20:06. Homenagem a Telma Monteiro nos ecrãs gigantes da Luz.

20:02. Os jogadores regressam agora aos balneários.

20:01. "Vai ser um jogo complicado, mas, como é normal nesta casa sempre respeitamos o adversário, pensamos sempre na vitória" - André Almeida à BTV

19:59. As duas formações ainda realizam exercicios de aquecimento.

19:57. Salvio é o Capitão de equipa esta noite.

19:54. Tudo pronto para o inicio da partida!

19:46. Tudo a aquecer!

19:32. Guarda-redes da casa já a aquecer!

19:14. No banco : Pedro Trigueira, Fábio Cardoso, Arnold, Bonilha, Meyong, Vasco Costa e Ryan Gauld.

19:13. V. Setúbal: Bruno Varela; Geraldes, Frederico Venâncio, Vasco Fernandes e Nuno Pinto; Fábio Pacheco, Costinha e Mikel; João Amaral, André Claro e Zé Manuel.

19:10. No banco : Ederson, Samaris, Raul, Carrillo, Eliseu, Guedes e Celis.

19:08. Toto Salvio volta a ser titular assim como Lisandro, na frente é Pizzi quem faz companhia a Mitroglou.

19:08. Benfica : Júlio César; Nélson Semedo, Lisandro, Lindelof e Grimaldo; Salvio, Fejsa, André Horta e Cervi; Pizzi e Mitroglou.

19:07. Já temos onzes!

18:38. A equipa encarnada já está na Luz!

18:00. A arbitragem esta noite estará a cargo do portuense Manuel Oliveira.

17:50. O jogo desta noite marca também o reencontro de André Horta com a sua antiga equipa.

17:30. Já Rui Vitória garante que o Setúbal pode não ser tão fácil quanto parece “Prevejo um jogo difícil, o V. Setúbal é uma equipa irreverente, com qualidade, está a trabalhar e a cimentar os seus processos, que começam a ficar mais claros. Há uma certeza de que há uma grande determinação em ganhar. O trabalho que foi feito esta semana deixa-me satisfeito. Não digo tranquilo, porque competir é a sério, adrenalina no máximo. Foi um bom trabalho de toda a gente e se há lesionados haverá quem vá aproveitar essa oportunidade.”

Rui Vitória diz que o jogo pode vir a ser muito dificil

17:15. Na antevisão da partida, José Couceiro afirmou saber que o jogo vai ser muito complicado, mas recordou a Allgarve Cup e relembra que um empate pode ser um resultado muito positivo “Há um resultado que é sempre negativo: perder. O empate seria um resultado positivo e a vitória também. É possível? Obviamente que é. Somos favoritos? Não. Pela sua dimensão, por ser o campeão nacional e porque joga em casa, o Benfica é favorito. Agora, mal de nós que não preparemos um jogo para o ganhar. Não estávamos cá a fazer nada.”

José Peseiro garantiu que o Vitória não chega à Luz para ver jogar| Foto: Mais Futebol



17:00. Já no Benfica destaque para as ausências de Jardel, Luisão, André Almeida, Zivkovic, Rui Fonte e Jonas, por lesão, e para os regressos e Ederson e Danilo que se estreiam nas convocatórias da temporada.

Ederson está de regresso aos convocados

16:30. Para o jogo desta noite muitas são as novidades nas duas convocatórias, do lado do Vitória, Couceiro chamou Bruno Varela, Gonçalo Duarte e André Pedrosa. No sentido oposto ficaram de fora Lukas Raeder, Nuno Santos e Ruca.

16:00. Os sadinos chegam à Luz depois de na primeira jornada terem vencido em casa o Belenenses por 2-0 . A moral está lá resta apenas saber se isso vai servir para fazer boa figura esta noite.

O Vitória garantiu os 3 pontos tamb+em na 1ª jornada | Foto : Mais Futebol

15:45. Com o jogo desta noite, o Benfica realiza o terceiro encontro oficial e conta com um percuso imaculado: dois jogos, duas vitórias, 4 golos marcados e 0 sofridos. Já o Setúbal , sofreu golos em todos os jogos que realizou em 2016.

Júlio César ainda não sofreu qualquer golo esta temporada

15:15. No que ao histórico de confrontos diz respeito, os dois clubes já se encontraram por 173 ocasiões sendo que a vitória sorriu aos encarnados em 117 jogos e os sadinos apenas ganharam 30.

15:00. Na primeira jornada e na visita ao Tondela os encarnados ganharam por 2-0, ainda assim com algumas dificuldades demonstradas ao longo da partida. Os golos de Lisandro (33’) e de André Horta (92’) foram mais do que suficientes para garantir os 3 pontos.

Lisandro saltou do banco para mexer com o marcador

14:45. O Benfica joga com a vantagem do factor casa e o Estádio da Luz vai voltar a encher para receber o primeiro jogo oficial para o Campeonato.

Os 65 mil lugares vão estar ocupados este Domingo para ver o jogo com o Setúbal

14:30. Vitória por 1-0 nos dois jogos de ontem. Os azuis e brancos venceram o Estoril no Dragão com um golo de André Silva e na visita ao Paços de Ferrera foi o capitão Adrien Silva a garantir com um golo ao bater dos 45 os três pontos. O Benfica está obrigado a vencer para não deixar fugir os rivais, mas a verdade é que do lado contrário está o Vitória que em nada vai facilitar a vida aos encarnados.

14:15. Depois de Sporting e FC Porto terem jogado ontem para a fecharem as contas da segunda jornada, hoje é a vez do Tri-Campeão Benfica entrar em campo e a equipa de Rui Vitória vai receber o Vitória de Setúbal.

14:00. Muito Boa Tarde a todo o auditório do Vavel Portugal e sejam uma vez mais bem vindos a um acompanhamento ao minuto no Vavel Portugal! Benfica x Vitória Setúbal são os últimos a jogar no dia de hoje e a partir das 20:15 horas nós vamos acompanhar tudo. Fique desse lado porque prometemos fazer-lhe companhia até lá.