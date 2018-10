Roma X FC Porto: confronto final pelo apuramento

A AS Roma defronta amanhã o FC Porto, num jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O golo de André Silva na segunda parte do jogo da primeira mão deu esperanças aos portistas no apuramento, num jogo que ficou empatado a uma bola no Estádio do Dragão.

Spalletti não quer deixar “as coisas nas mãos do destino”

Na antevisão do jogo, o treinador da Roma confessou que a equipa esperou oito meses por este jogo e que é um desafio-chave para entrar na “competição mais importante da Europa”.

Assim, refere que vai fazer entrar a “melhor equipa” e “escolher aqueles que têm as melhores características para aquilo que quer”.

Spalletti deverá fazer entrar no onze Szczesny, Bruno Peres, Emerson, Manolas, Palmieri, Paredes, Nainggolan, Strootman, Salah, Dzeko e Shaarawy.

Nuno Espírito Santo garante que a sua equipa está preparada

O técnico portista afirmou que “podem esperar um FC Porto que não se rende” e que “será uma verdadeira equipa”. Face ao empate no estádio do Dragão, Nuno Espírito Santo referiu que “está tudo am aberto” e que “é um resultado que nos mantém vivos na eliminatória”.

Desta forma, o FC Porto deverá entrar com Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, André André, Otávio, Corona e André Silva.

O histórico de confrontos entre Roma e FC Porto é favorável aos ‘dragões’, que contam com uma vitória e dois empates frente aos italianos. Assim, espera-se um jogo muito disputado em que as duas equipas vão lutar até ao fim pelo apuramento para a Liga dos Campeões.