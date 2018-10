Tiago Martins apita o clássico

O árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa, foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar a partida deste domingo, entre «leões» e «dragões».

Internacional desde 2015 e preparador físico de formação, o juiz da Associação de Futebol de Lisboa tem 36 anos e terá, no clássico da terceira jornada da Liga NOS 2016/17, a sua estreia nos jogos entre «grandes». De resto, Tiago iniciou a sua actividade em 2002/03 e foi promovido à primeira categoria na penúltima época, tendo alcançado um notável quarto lugar na classificação da passada temporada.

Em 2016/17, o árbitro que comandará as incidências do jogo da jornada já apitou um encontro na Liga (entre SC Braga e Rio Ave) e dois a contar para as pré-eliminatórias da Liga Europa (Llandudno-IFK Gotemburgo e Macabbi Telavive-Kairat).

O Sporting x FC Porto terá início às 18 horas e poderá ser acompanhado na íntegra aqui, em Vavel Portugal.