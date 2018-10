Oficial: André ruma ao Sporting para reforçar o ataque

Em Lisboa desde terça-feira, André chegou finalmente a acordo com o Sporting. O emblema de Alvalade conseguiu dar a Jorge Jesus o tão desejado reforço para o ataque, tendo agora uma alternativa válida a Slimani. A Sporting SAD oficializou esta quinta-feira que André será leão até junho de 2019, tendo o clube verde e branco adquirido 50 por cento do passe do jogador. No comunicado leonino é ainda de realçar que o Sporting tem a opção de poder prolongar o vínculo do atleta por mais 2 temporadas, podendo também garantir os restantes 50 por cento do passe.

Aos 25 anos, André troca o clube brasileiro do Corinthians pelo emblema lisboeta, dando assim um novo rumo à sua carreira depois de ter tido duas péssimas experiências na Europa ao serviço do Dinamo de Kiev e do Auxerre. Actualmente é um jogador mais maduro, móvel, polivalente e com muito potêncial para Jorge Jesus explorar. O jogador fica blindado com uma claúsula de rescisão de 60 milhões de euros e é sem dúvida um artilheiro que irá oferecer maior qualidade ao plantel leonino.