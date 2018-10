Sporting no grupo maldito: Real Madrid, Borussia Dortmund e Légia Varsóvia pela frente na Liga Milionária

O sorteio da Liga dos Campeões colocou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo no caminho do Sporting Clube de Portugal. Os leões integram o Grupo F e para além dos merengues terão também de enfrentar o Borussia Dortmund e Légia Varsóvia. Os comandados de Jorge Jesus terão uma tarefa muito difícil, mas resta aguardar para que o emblema luso consiga superar o Borussia Dortmund. A Liga Europa parece ser o destino dos leões, mas a equipa lisboeta tem jogadores de qualidade para tentar ombrear com os favoritos espanhóis e alemães. O regresso de Cristiano a Alvalade será um dos momentos mais aguardados, sendo que se esperarão casas cheias em Alvalade neste difícil regresso leonino à Liga dos sonhos.