Benfica no Grupo B da Champions: Nápoles, Dinamo Kiev e Besiktas no caminho da águia

A equipa benfiquista de Rui Vitória teve um sorteio extraordinariamente favorável na atribuição dos grupos da UEFA Champions League. As águias estavam presentes no pote 1 e terão pela frente Nápoles, Dinamo Kiev e Besiktas. O clube italiano do Nápoles é o oponente mais complicado para o emblema da Luz, mas na teoria os pupilos de Vitória terão passadeira vermelha até aos oitavos de final. O Besiktas poderá causar alguns problemas aos encarnados com foco para o regresso de Talisca à Luz, depois de se ter transferido recentemente para o clube turco, sem esquecer obviamente que terão também Quaresma pela frente. Em suma, o Benfica tem todas as condições para passar à próxima fase tranquilamente.