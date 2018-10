Oficial: Naldo de saída de Alvalade, Douglas assina pelo Sporting até 2019

O central Naldo está de saída do Sporting e em sentido inverso, Douglas já fala de leão ao peito, afirmando estar motivado para lutar por títulos no clube leonino. O central brasileiro tem 28 anos e era pretendido por Jorge Jesus desde que o técnico orientava o Benfica. O defesa experiente é alto, robusto e tem um jogo aéreo soberbo, aptidões que irão provocar dores de cabeça a Jesus na escolha pela dupla de centrais dos felinos. O jogador assina pelo Sporting até 2019 com mais uma temporada de opção e tem uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.